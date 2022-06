Instagram : un bug fait apparaître les stories en boucle

Ces derniers jours, les utilisateurs du réseau social Instagram ont rencontré des difficultés pour consulter les stories. Une mise à jour a été publiée ce mercredi afin de corriger ce bug.

Quelle mouche a donc piqué les stories Instagram ? Depuis hier, voire lundi, les utilisateurs du réseau social ont été nombreux à se plaindre de voir les stories déjà visionnées réapparaître en boucle, les empêchant d'accéder immédiatement au contenu inédit.

Une mise à jour de l'application a été publiée ce mercredi 15 juin pour corriger le problème.

Sur Twitter, les témoignages d'internautes agacés ont fleuri ces derniers jours. Tous signalaient le même problème : Instagram ne semblait pas se souvenir de leurs activités récentes sur le réseau, et plus précisément dans les stories.

Concrètement, si un ami publiait une suite de cinq stories et que l'utilisateur victime du bug n'en consultait que quatre avant de passer à un autre contenu, l'application ne lui permettait plus de voir directement la cinquième story, inédite pour lui, lors de sa visite suivante.

anyone elses instagram stories being weird?? i keep having to view the same ones i ALREADY VIEWED!!! its pissing me off omfg

— logan (@hwreligion) June 13, 2022