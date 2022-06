Beauty Tech : la révolution des cosmétiques se met en avant à Vivatech

Secteur en plein boom, la beauty tech est au cœur du marché des cosmétiques. Vivatech 2022, qui se tient jusqu'au samedi 15 juin à Paris Expo Porte de Versailles, témoigne des progrès réalisés par les géants de ce business que sont L'Oréal et LVMH. Deux poids lourds de cette industrie présents sur le salon des nouvelles technologies.

Connaître avec exactitude la nuance du fond de teint qui doit être associé avec sa peau, analyser l'avancée de ses rides ou encore miser sur la luminothérapie pour «ralentir» le vieillissement, les nouvelles technologies s'immiscent depuis quelques années déjà dans les cosmétiques. Le salon Viva Technology, alias Vivatech, qui se déroule à la Porte de Versailles jusqu'à samedi, démontre comment les acteurs de ce secteur comptent améliorer l'efficacité de leurs crêmes et produits avec une logique poussant au sur-mesure pour les soins et l'embellissement de la peau.

Et à voir la taille des stands des groupes que sont L'Oréal (n°1 mondial du marché des cosmétiques) et celui de LVMH sur le salon, on peut comprendre l'ampleur de ce secteur qui a été impacté lui aussi par deux années de pandémie mondiale, où le port du masque n'a pas porté les rayons maquillages.

Qu'importe, 2022 est synonyme de relance pour le groupe L'Oréal, qui réalisait un chiffre d'affaires de plus de 31,8 milliards de dollars en 2019. A Vivatech, ce dernier mettait ainsi en avant son savoir-faire en matière de beauty tech, un marché synonyme de relais de croissance.

Trois innovations révolutionnaires

Les marques Yves Saint Laurent Beauté et Lancôme (groupe L'Oréal) exposent des innovations que l'on peut déjà retrouver au sein des instituts de beauté, des magasins spécialisés et même bientôt dans nos salles de bains. A commencer par l'Absolue Dual-LED de Lancôme, nouveauté présentée en avant-première sur Vivatech. Ce roll-up permet d'étaler une crème, mais son système d'application sur la peau est équipé de LED brevetées. L'outil mise sur la luminothérapie avec deux longueurs d'ondes bien précises qui ont des vertus régénératives sur les petites rides.

Le stand met en avant également le Skin Screen, un appareil présent dans certains instituts et magasins et qui invite à placer son visage face à plusieurs capteurs. En moins d'une minute, ces derniers vont cartographier votre peau pour établir un diagnostic cutané, basé sur une intelligence artificielle. Une application sur tablettes va alors indiquer les différents problèmes, comme les points noirs, un relâchement de la peau ou encore des zones de sécheresse. Le diagnostic va alors indiquer la routine de soin la mieux adaptée.

Des algorithmes au service des soins

Du sur mesure toujours, du côté du Shade Finder. Un petit scanner, qui s'inspire des thermomètres électroniques, va être placé en trois points du visage, pour déterminer avec précision quel type de fond de teint est le mieux adapté. «Nous avions déjà une base de données conséquente sur les teintes de la peau et la carnation. Nous avons donc pu entraîner une intelligence artificielle à distinguer celles-ci parmi plus de 22.000 types de carnations. L'application va alors permettre de proposer trois fonds de teint différents qui conviennent le mieux à votre peau», explique pour CNEWS Annie Black, directrice scientifique chez Lancôme.

La beauty tech est devenue une nouvelle piste de recherche pour les acteurs des cosmétiques, où IA, nanotechnologies et même réalité virtuelle permettent d'imaginer de nouvelles solutions ou de nouveaux supports de commercialisation.