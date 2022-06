Amazon Alexa pourra bientôt prendre la voix d’un proche décédé pour vous lire une histoire

Alexa, l'assistant vocal d’Amazon, sera bientôt capable d’imiter la voix de n’importe quelle personne après une minute d’écoute, permettant notamment aux utilisateurs de discuter avec leurs proches disparus.

Un grand pas pour la Tech ? Amazon a profité de sa conférence annuelle Re:Mars à Las Vegas, qui se déroule cette semaine à Las Vegas, pour présenter les nouvelles fonctionnalités de son assistant vocal Alexa. Le vice-président Rohit Prasad a notamment levé le voile sur une nouveauté, plutôt étrange et déconcertante : la possibilité d’imiter la voix des proches décédés.

En effet, grâce au machine learning et à l’intelligence artificielle, Alexa pourra synthétiser une voix à partir de courts extraits audios, et s’exprimera en utilisant la même intonation.

«Nous avons dû apprendre à produire une voix de haute qualité avec moins d'une minute d'enregistrement, au lieu de plusieurs heures en studio», a déclaré Rohit Prasad.

«Nous y sommes parvenus en formulant le problème comme une tâche de conversion vocale et non comme une voie de génération de la parole. Nous vivons, sans doute, dans l'âge d'or de l'AI, où nos rêves et la science-fiction deviennent une réalité», a-t-il ajouté.

Pour montrer l’ampleur du projet, Rohit Prasad a diffusé une démonstration mettant en scène un petit enfant demandant à l’accessoire si sa grand-mère, disparue, pourrait finir de lui lire un livre. Aussitôt, Alexa prend le contrôle, change de voix, imite celle de la personne décédée et s’exécute.

«Je suis convaincu que l'intelligence ambiante, rendue possible par les progrès de l'IA généralisable, enrichira le quotidien de chacun, partout dans le monde», s'est félicité Rohit Prasad.

A ce jour, aucune date n’a été dévoilée sur la disponibilité de cette technologie ni même si elle serait intégrée dans les appareils compatibles. Une chose est sûre, elle suscite déjà la curiosité des utilisateurs d’Alexa.