Tiktok : Khaby Lame devient la personnalité du réseau social avec plus de 142,4 millions de followers

Le Sénégalais Khaby Lame est devenu ce jeudi matin, le tiktokeur le plus suivi au monde en comptabilisant plus de 142,4 millions de followers sur le célèbre réseau social. Il a détrôné l'Américaine Charli D'Amelio et ses 142,2 millions de followers.

Il a d'ailleurs fêté à sa manière l'évènement en postant cette vidéo.

De son vrai nom Khabane Lame, l'influenceur vedette de 22 ans, qui réside en Italie, est devenu célèbre grâce à ses vidéos muettes humoristiques postées sur TikTok comme celle-ci, datée du 22 juin.

Son ascension a tout du conte de fées. Ouvrier dans une usine de Turin, il a été licencié en mars 2020. Pour s'amuser, il a commencé à tourner ses vidéos comiques pendant la pandémie de Covid-19, depuis Chivasso, ville de la métropole turinoise où il vit depuis son arrivée en Italie à l'âge de un an.

Basés principalement sur la gestuelle et l'expression du visage, ses films courts muets, à l'ironie subtile ou à l'humour grotesque, revêtent une dimension universelle qui lui ont permis de toucher très facilement et très rapidement les utilisateurs du réseau social dans le monde entier.

Si certains l'ont surnommé le «Buster Keaton contemporain», ses modèles seraient selon lui, plutôt à chercher du côté de Mister Bean, Eddy Murphy ou Will Smith.

Son statut de star de TikTok lui a permis d'être nommé juré au dernier Festival de Cannes dans la section dédiée aux tiktokeurs. Cette expérience lui aurait d'ailleurs donné envie de se lancer dans le cinéma.