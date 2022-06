TikTok va lancer son premier album de musique

Réseau social porté par la musique, TikTok a permis de faire émerger de nouvelles stars dans ce domaine. Cet été sera l'occasion d'écouter le tout premier album produit spécialement autour de ses succès musicaux, a annoncé ce vendredi 24 juin la plate-forme.

Quelques notes de musiques peuvent devenir un tube viral sur TikTok. Un concept qui a premis de populariser de nombreux tiktokers sur ce service qui compte plus de 1,5 milliard d'utilisateurs actifs à travers le monde. Ce vendredi, le réseau social annonce son «premier album mondial», intitulé TikTok Classics - meme & viral hits.

L'album entend réunir dix-huit titres les plus populaires de la plate-forme et réinterprétés par un orchestre symphonique. Pour le produire, TikTok s'est associé avec Warner Classics et a demandé au Babelsberg Film Orchestra, basé à Postdam en Allemagne, de réinterpréter les morceaux dans une version symphonique.

Des extraits disponibles dès aujourd'hui

Si l'album est annoncé pour août prochain, TikTok précise que des extraits de 30 secondes peuvent être écoutés directement sur son application mobile dès ce vendredi directement dans sa bibliothèque musicale.

Six premiers singles seront ensuite disponibles dans leur intégralité sur toutes les plates-formes de streaming audio (Spotify, Apple Music, Amazon Music Prime, Deezer...) à partir du 8 juillet. Le mois d'août permettra d'en écouter l'intégralité sur ces plates-formes tandis que des versions physiques seront également en vente.

Au total, ce sont 18 morceaux qui ont été retenus pour cette première compilation, dont «Oh No» utilisée dans près de 20 millions de vidéos sur TikTok, «Say So» par Chloe Adams (11,1 millions de vidéos crées avec), «Spooky Scary Skeletons» par Rufus Martin (5,1 millions), «Pieces» par Danilo Stankovic (3,4 millions) ou encore «Into the Thick of It» de Kids on Stage (2,9 millions).