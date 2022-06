Le Bitcoin sous la barre des 20.000 dollars, une première depuis 2020

Le cours du bitcoin (BTC) était de 18.351 dollars ce jeudi 30 juin et baisse chaque jour un peu plus. La forte inflation aux Etats-Unis depuis un an serait en cause.

En octobre 2021, le bitcoin avait franchi la barre des 60.000 dollars. Avant d’atteindre un pic, en novembre, avec 69.000 dollars.

Pourtant, son cours baisse maintenant de mois en mois. Depuis janvier, la valeur de cette cryptomonnaie a chuté de 53%. Un recul historique : sa valeur était en effet supérieure à 20.000 dollars depuis décembre 2020.

Points hauts et bas annuels du bitcoin. pic.twitter.com/eN65zJzHWY — bitcoin.fr (@bitcoinpointfr) June 15, 2022

L’inflation en cause

«On assiste à un krach parce qu’il y a un changement de paradigme, un contexte macroéconomique qui s’est largement dégradé, beaucoup plus d’inflation, avec des actifs risqués sous pression», a souligné le journaliste Quentin Soubranne à Capital.

Les Etats-Unis font en effet face à une inflation historique (+8,6% sur un an). Les produits alimentaires ont vu leurs prix augmenter de 10%, l’énergie est presque 35% plus chère qu’il y a un an.

Fondateur de Binance, une plateforme d’achat et d’échange, Changpeng Zhao a quant à lui estimé que le bitcoin mettrait «plusieurs années» à repasser le cap des 60.000 dollars.

Les cryptomonnaies sont réputées volatiles et elles ont toutes été impactées par la baisse du bitcoin. Les experts ne s’inquiètent pas d’une descente à zéro.