Cette trottinette destinée aux personnes handicapées s'installe à travers le pays

Des trottinettes électriques capables de s'adapter aux fauteuils roulants. Voici l'idée d'un projet étudiant devenu une réalité dans plusieurs villes de France. Après Paris, Lyon, Bordeaux ou Marseille, la ville de Grenoble accueillera à son tour ce vendredi 1er juillet le service Omni, à destination des personnes handicapées.

Le concept connait un succès grandissant. Depuis le lancement du service Omni, il y a un an et demi, plus de 600 personnes en fauteuil roulant circulent avec ces nouvelles trottinettes, tandis que plusieurs villes l'accueillent dans le cadres de partenariats avec les acteurs du secteur (Dott, Lime et Tier).

«Ici, une personne en fauteuil roulant va pouvoir se déplacer jusqu’à 25 km/h sur route avec la sensation de faire du vélo», explique Charlotte Alaux, cofondatrice d’Omni et en fauteuil depuis l’âge de 4 ans. Deux années de développement ont été nécessaires pour imaginer et concevoir cette trottinette baptisée Omni Trotter, capable d’être adaptée à tout fauteuil roulant.

Un usage sur route et trottoirs

Concrètement, les personnes souscrivent à un service sur abonnement (35 euros par mois). Le kit Omni est alors livré à domicile et un opérateur en explique le montage. «Il y a ensuite un système de fixations qui permet de glisser la trottinette très facilement et rapidement [moins d’une minute] dans le fauteuil et on peut l’utiliser sur route, comme une trottinette électrique classique. Nous avons également la possibilité de réguler la vitesse pour la faire redescendre à 5 km/h, soit la vitesse de la marche afin de l’utiliser sur les trottoirs. Le fait est que nous sommes ici plus stables qu’une trottinette à deux roues puisque nous pouvons compter sur les roues du fauteuil roulant», explique-t-elle.

L’idée est surtout d’offrir une nouvelle autonomie. «Le mot "liberté" est commun à tous les utilisateurs. Souvent, nous constatons qu’ils se projettent d’abord sur des trajets qu’ils ont l’habitude de faire mais qui étaient compliqués au quotidien. Certains peuvent par exemple se rendre plus facilement à leur travail. Mais ils ont ensuite l'envie de découvrir puis de repousser certaines limites. Il y a un rapport au vélo qui permet de s’offrir des balades qu’ils n’auraient pas imaginées pouvoir faire», commente Charlotte Alaux.

Un déploiement pour les JO de 2024 ?

Localisée à Paris, la start-up connait un déploiement sur tout le territoire français. Lyon, Bordeaux, Marseille, Saint-Quentin-en-Yvelines et maintenant Grenoble, ce 1er juillet, proposent à leurs habitants de s’y essayer. Et Charlotte Alaux de préciser : « Les opérateurs de trottinettes électriques subventionnent nos produits. Par exemple à Grenoble, la location sur un ou deux ans est subventionnée à hauteur de 55 % pour qu’elle ne coûte que 35 euros par mois, afin de la rendre plus abordable».

L’avenir ? Omni entend l’écrire dans d’autres villes françaises, mais aussi à l’international avec des projets prévus en Europe, puisque leur concept est encore unique sur le territoire européen. Parallèlement, elle prépare activement la mise en place de son service en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux sites où se dérouleront les épreuves.