Elon Musk sort du silence sur Twitter avec une photo de lui en compagnie du pape

En publiant une photo en compagnie du pontife ce samedi 2 juillet, le milliardaire américain a rompu le silence qu’il observait depuis le 21 juin dernier sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Nouveau buzz autour d’Elon Musk. Alors qu’il avait disparu de Twitter depuis dix jours le patron de SpaceX et Tesla a refait surface avec une image de lui pour le moins insolite.

L’homme le plus riche du monde a en effet publié un cliché où on le voit en présence du pape François et quatre de ses huit enfants.

Le lieu et les détails de la rencontre, dont il se dit «honoré» n’ont pas été divulgués. Le Vatican quant à lui n’a pas communiqué sur cette visite qui serait de nature privée.

Avec cette publication, Elon Musk rompt sa plus longue période sans tweets depuis janvier 2018. Très actif sur Twitter depuis son projet de rachat du réseau social pour 44 milliards d’euros, l’homme y commentait quotidiennement le déroulement des négociations.

La photo postée par le milliardaire fait suite à d’autres tweets sans lien les uns avec les autres. «Peut-être que je m’ennuie ?», peut-on lire sur l’un d’entre eux.