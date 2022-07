Bruno Le Maire détaille le plan du gouvernement pour lutter contre les arnaques en ligne

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, veut faire de la lutte contre les arnaques en ligne une des priorités du quinquennat. Pour cela, il souhaite intégrer cette prérogative dans le projet de loi «pouvoir d’achat» et durcir les sanctions pénales contre les arnaqueurs.

C’est l’un des fléaux de notre société. La pandémie de Covid-19 a été marquée par un recours massif des entreprises et des citoyens aux outils numériques. De fait, cette montée en puissance s’est accompagnée d’une recrudescence des fraudes et escroqueries en ligne, alors que différents types d'arnaques fleurissent actuellement en France. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a annoncé un grand plan de lutte contre ce phénomène.

Les arnaques en ligne doivent cesser et le gouvernement est résolu à continuer à protéger les consommateurs français. ↓ — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) July 19, 2022

«Alors que la conjoncture économique se dégrade et que la hausse des prix actuelle a des répercussions sur le pouvoir d’achat des concitoyens, la lutte contre les arnaques contribue à cet égard à préserver les capacités financières des consommateurs et la compétitivité des entreprises sérieuses. Elle contribue également à protéger les citoyens les moins familiers avec les outils numériques», explique Bruno Le Maire dans son communiqué.

UN Guide de prévention dédié

Les escroqueries en ligne peuvent prendre plusieurs formes. Arnaque à l’offre d’emploi, aux faux bénéficiaires d'héritage ou de gain en tout genre, arnaque aux fausses formations CPF, au drop shipping (achats en ligne), ou encore aux faux comptes de trading... Les occasions de se faire piéger ne manquent malheureusement pas pour les utilisateurs non initiés d’internet et des réseaux sociaux.

Pour lutter contre ces escroqueries, Bruno Le Maire a annoncé la création d’un guide de prévention. Il s'intègre au sein d’une Task Force nationale de lutte contre les arnaques créée dès le début de la crise sanitaire, en avril 2020, à l’initiative du ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Dans ce guide très complet, de nombreux conseils sont prodigués pour reconnaître les premiers signes d’une arnaque, avec des méthodes pour s’en protéger ainsi que la procédure à suivre pour les victimes de ces escroqueries. Pour chaque type d’arnaque une fiche détaillée existe, reprenant notamment les risques encourus par l’escroc.

durcissement des sanctions pénales

En plus de ce guide préventif et explicatif, le ministre de l’Économie a annoncé sa volonté de durcir les sanctions pénales contre les arnaqueurs, avec des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 7 ans. Il a également précisé que la police judiciaire, les douanes et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) seraient particulièrement mobilisées.

Bruno Le Maire a enfin rappelé qu’il existe une plateforme de plainte pour les arnaques en ligne, THÉSÉE, lancée en mars dernier et qui totalise déjà près de 23.000 signalements.