Facebook va changer sa page d'accueil pour s'inspirer un peu plus de TikTok

Facebook mettra un peu moins en avant vos amis pour suggérer plus de contenus en lien avec vos goûts. Dès la semaine prochaine, la page d'accueil du réseau social va changer pour tenter de rajeunir aussi son audience.

S'appuyant sur une communauté de 2,8 milliards d'utilisateurs, Facebook est sur le point de s'offrir un lifting. Mark Zuckerberg, patron du groupe Meta, vient d'annoncer, dans un post paru ce jeudi 21 juillet, que son réseau social va changer de page d'accueil en se basant davantage sur les goûts des utilisateurs. Un déploiement qui se fera progressivement à partir de la semaine prochaine.

Si le futur visage de Facebook ne ressemblera pas à TikTok, il s'appuiera sur un algorithme qui s'en inspire pour proposer davantage de vidéos, photos, articles... proposés par des créateurs de contenu. Les vidéos courtes et divertissantes devraient y avoir plus de visibilité.

Un nouveau moteur de découverte

Quid alors des publications de vos amis ? Facebook les mettra moins en avant sur le fil principal et il faudra se rendre dans un nouvel onglet, intitulé «Fil de publications» pour y découvrir uniquement ce qu'ils ont publié ou partagé. Manière également de clarifier les contenus qui étaient auparavant mélangés entre eux. En effet, si tout est proposé pêle-mêle aujourd'hui, il faut se rendre dans l'onglet «Fils» pour choisir manuellement les contenus entre les favoris, les amis, les groupes ou encore les pages suivies, si l'on souhaite les départager.

«Notre moteur de découverte va vous recommander des contenus qui vous intéressent plus», précise Mark Zuckerberg dans son post partagé sur son compte Facebook. «Le fil d’Accueil devient un "moteur de découverte" qui vous permet de trouver de nouveaux contenus et de vous abonner à de nouveaux créateurs grâce aux recommandations, l’onglet Fil de publications vous offre un moyen simple d’accéder à tout le contenu publié par les personnes et les communautés avec lesquelles vous êtes déjà en contact sur Facebook», est-il ainsi détaillé sur le blog officiel de Facebook.

En valorisant les créateurs de contenu et la découverte de nouvelles publications en lien avec les goûts de ses utilisateurs, Facebook fait un pas de plus en s'inspirant de TikTok. Le réseau social du groupe chinois ByteDance propose en effet un algorithme orienté vers ce genre et s'avère toujours plus populaire auprès de la jeune génération. Les formats des vidéos verticales et courtes ont en effet conquis son milliard d'utilisateurs. Instagram, autre réseau social de Meta, met désormais plus en avant les vidéos au format Reels qui s'inspirent de cette tendance.