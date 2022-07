Instagram : déçus par la nouvelle version qui ressemblerait trop à TikTok, des utilisateurs lancent une pétition

Dépassé par le succès de TikTok, Instagram tente désormais de copier son rival. Néanmoins, cette nouvelle politique menée par l’application ne plait pas à ses utilisateurs qui ont lancé une pétition pour que le réseau social «arrête de vouloir ressembler» à la plate-forme préférée des ados.

Des changements pas très appréciés. Les adeptes d’Instagram ne sont plus satisfaits de l’application. Et pour cause, les dernières mises à jour effectuées par le réseau social offrent une ressemblance de plus en plus importante à la plate-forme TikTok.

En effet, Instagram, initialement centré sur l’image, met désormais l’accent sur les vidéos, à travers les «reels» (vidéo de courte durée en format vertical) et les «remix» (une fonction proposée en premier sur TikTok connue sous le nom «duo») qui ne cessent de prendre une place démesurée au détriment de l’univers photographique qui faisait la spécificité l’application.

«On ne voit plus rien de ce qu’on aime et suit (donc la réciproque doit être valable et plus personne ne voit ce qu’on publie) mais on se retrouve envahi de vidéos et reels», a dénoncé une utilisatrice de l’application.

«J'en ai assez de regarder des vidéos avec des clips de 0,2 seconde ! Je veux profiter des beaux paysages sans coupures (…) Je veux voir les personnes que j'aime ou auxquelles je tiens et non pas voir des comptes que je n'ai jamais choisis», a écrit un autre Instagrammeur.

Face à ces changements jugés «catastrophiques», les Instagrammeurs, dont des stars, ont lancé une pétition nommée «Make instagram, Instagram again» (Pour qu’Instagram redevienne Instagram). Celle-ci a pour but d’alerter les dirigeants du réseau social sur la nécessité d’abandonner l’idée de vouloir ressembler à TikTok.

De plus en plus de vidéos au fil du temps

De son côté, le directeur d’Instagram Adam Mosseri, a tenté de rassurer les utilisateurs inquiets. «J'entends beaucoup d'inquiétudes concernant les photos, et la façon dont nous passons à la vidéo. Nous allons continuer à prendre en charge les photos, mais je dois être honnête : de plus en plus d'Instagram va devenir de la vidéo au fil du temps. Nous allons devoir nous pencher sur ce changement tout en continuant à soutenir les photos», a-t-il déclaré.

«L'idée est de vous aider à découvrir des choses nouvelles et intéressantes sur Instagram, dont vous ne connaissez peut-être même pas l'existence (…) Nous pensons que c'est l'un des meilleurs moyens d'aider les créateurs à atteindre un nouveau public et à accroître leur nombre d’abonnés», a-t-il ajouté.