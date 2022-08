Les meilleurs smartphones pour la rentrée 2022

L'année 2022 est marquée par un déclin du marché des smartphones. Toutefois, les constructeurs poursuivent leurs efforts pour proposer des modèles toujours plus performants. Voici les meilleurs mobiles de cette rentrée, selon votre budget.

Les tarifs mentionnés font référence aux prix de vente conseillés et ne tiennent pas compte des offres proposées par les revendeurs.

A moins de 500 euros

Oppo reno 7

Alors qu'Oppo devrait dévoiler la gamme Reno 8 le 31 août, les étudiants, collégiens et lycéens peuvent s'intéresser de près au Reno 7 dont les prix pourraient baisser dans les prochains jours pour écouler les stocks. En effet, la marque chinoise avait livré, début 2022, un modèle au design très réussi doté d'atouts solides pour un prix contenu (environ 300 euros). La partie photo reste bien calibrée, même si l'on peut regretter l'absence d'un ultra grand angle. Il faut toutefois souligner l'absence de 5G, mais ce mobile 4G est un très bon compromis pour un premier smartphone et miser sur un modèle durable.

Reno 7, Oppo, 329 euros.

google Pixel 6A

A la fois élégant, bien fini et pourvu d'excellentes fonctionnalités, le Google Pixel 6a fait tourner les têtes en cette rentrée. Il faut dire que Google présente un modèle doté de solides arguments pour un prix inférieur à 500 euros. La taille de sa dalle Oled de 6,1 pouces le rend suffisamment compact, tout en offrant une image de très belle qualité pour suivre films et séries. Son bloc photo mise sur la simplicité avec deux capteurs - dont un ultra grand angle - d'environ 12 Mpixels chacun, mais qui offre sans doute le plus beau piqué d'image pour cette gamme de prix. Google booste le tout grâce au traitement liée à l'IA. Un très bel appareil 5G pour un prix acceptable.

Pixel 6a, Google, 459 euros.

Motorola G82 5G

En 2021, Motorola a effectué une remontée intéressante sur le marché français et 2022 confirme la volonté de la marque au M de devenir une référence notamment dans le milieu de gamme. Avec le G82 5G, le constructeur livre un mobile doté d'un bel écran Oled de 6,6 pouces et 120 Hz pour 330 euros. Un atout intéressant à ce niveau de prix, pour les sérievores et les cinéphiles. Son bloc photo se révèle polyvalent. Un bon rapport qualité-prix.

G82 5G, Motorola, 329 euros

nothing phone (1)

Nouveau venu sur le marché des smartphones cette année, la marque londonienne Nothing a su capter les regards avec un mobile tout en transparence, au design à la fois pop et sobre. Car cette transparence est mise au profit d'un système lumineux qui n'est pas sans rappeler une ambiance néon. Un jeu de couleurs est visible et permet par exemple d'identifier un correspondant grâce à sa teinte associée ou bien encore de connaître le niveau de charge de la batterie. L'écran Oled de 6,55 pouces est impeccable et le double appareil photo de 50 Mpixels chacun promet une belle prestation. De quoi se distinguer sur ce marché, d'autant que l'appareil mise en grande partie sur des matériaux recyclés pour se donner une image plus écoresponsable.

Phone (1), Nothing, à partir de 469 euros.

Realme GT Neo 3T Dragon ball Z edition

Realme s'impose petit à petit sur le marché français et se place régulièrement parmi les constructeurs proposant un bon rapport qualité-prix. Mais la marque se distingue aussi en proposant des collaborations inédites. C'est le cas avec ce GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition qui rend un hommage appuyé au manga en reprenant les couleurs et le symbole de la tenue de Son Goku. Un modèle que les jeunes et les fans de la série d'Akira Toriyama sauront apprécier avec des icônes et des fonds d'écran personnalisés. Parallèlement, Realme propose tout de même un appareil à la hauteur de son prix puisqu'on retrouve un large écran Amoled 120 Hz intéressant pour le gaming notamment, associé à un processeur Snapdragon 870 5G. Enfin, une charge rapide promet de gagner de 0 à 50 % de batterie en 12 minutes.

GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, Realme, 499,99 euros.

A moins de 1.000 euros

Xiaomi 12X

Un design élégant associé à une floppée de composants hauts de gamme. Le Xiaomi 12X a su se faire remarquer cette année auprès des consommateurs avertis dans le segment des mobiles à moins de 800 euros. Un véritable concurrent pour les iPhone 13, mais du côté d'Android. Ce mobile 5G mise sur la finesse et une largeur de moins de 7 cm afin d'offrir une meilleure prise en main. A l'usage, il offre un écran Oled de très belle facture, restituant des couleurs naturelles. Il jouit également d'une bonne autonomie et évite les surchauffes grâce à un nouveau système de refroidissement. On peut également saluer son bloc photo, arborant un grand capteur de 50 Mpixels qui parvient à offrir de beaux clichés même en situation de basse lumière.

12X, Xiaomi, 799,99 euros

Apple iPhone 13

Déjà lancés durant l'automne 2021, les iPhone 13 font toujours bonne figure en attendant le lancement des iPhone 14 qui seront présentés durant la keynote Apple du 7 septembre prochain. Alors pourquoi s'intéresser encore à l'ancienne génération ? Tout simplement parce que le mois de septembre et e futur black friday de novembre peuvent être propices à des promotions ou bien à des prix intéressants - il faut bien écouler les stocks - pour ce qui reste encore l'un des meilleurs smartphones du moment. D'autant qu'avec l'inflation, il n'est pas impossible que les prix des iPhone 14 augmentent, selon les analystes. Opter pour un modèle 13 pourraient donc s'avérer judicieux et plus économe si vous préférez Apple.

iPhone 13, Apple, à partir de 909 euros

A moins de 1.500 euros

Samsung Galaxy Z Flip4

C'est le mobile star de cette rentrée. Après un Galaxy Z Flip3 très remarqué l'an passé, Samsung vient de commercialiser son successeur le Z Flip4 et poursuit encore ses efforts dans le segment des smartphones à écran pliable. Un segment que Samsung est pour l'heure seul à porter depuis 2019, même si la concurrence s'apprête à le rejoindre bientôt. Une fois déplié, on profite ici d'un écran de 6,7 pouces avec un ratio 22:9e sur une dalle de 120 Hz. Samsung enrichit également l'expérience liée au petit écran de façade du modèle replié qui offre plus d'interactions et une meilleure lisibilité. La partie photo est toujours d'excellente qualité, même si on peut lui reprocher d'être un cran en dessous des autres smartphones à plus de 1.000 euros. Un modèle toujours pratique et qui ne laisse pas insensible alors que la concurrence est encore trop basée sur les mêmes designs.

Galaxy Z Flip4, Samsung, à partir de 1.109 euros

Vivo X80 Pro

Habitué principalement des smartphones d'entrée et milieu de gamme, le constructeur chinois Vivo investit aussi le segment premium. Cette année 2022 a été marquée par la commercialisation du X80 Pro. Un modèle qui révèle un savoir-faire impressionnant de la part de Vivo. C'est notamment son bloc photo qui se distingue avec quatre capteurs bien visibles dont un principal de 50 Mpixels et un ultra grand angle de 48 Mpixels. On salue ici la qualité des couleurs reproduites et le piqué offert par le capteur principal qui se révèle très flatteur.

X80 Pro, Vivo, 1.299 euros

Sony Xperia 1 IV

Vendu officiellement autour de 1.400 euros, le nouvel Xperia 1 IV de Sony est l'un des smartphones les plus chers du marché mais c'est aussi un mobile premium de tout premier ordre. La firme japonaise a lancé ce modèle en juin dernier en France et propose un appareil alliant une très belle rigueur en matière de photo, associée à une dalle Oled de grande qualité. Surtout, Sony le présente comme le tout premier smartphone au monde doté d'un véritable zoom optique avec un téléobjectif 85-125 mm. Avec cette quatrième version de son Xperia 1, le constructeur offre un bel éventail créatif pour les photographes amateurs éclairés.

Xperia 1 IV, Sony, 1.399 euros