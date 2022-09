iPhone 14, Apple Watch Ultra, Airpods Pro 2... Ce qu'il faut retenir de la conférence Apple

Apple organisait ce soir sa grand messe de rentrée. Les iPhone 14, l'Apple Watch Ultra, mais aussi les successeurs des AirPods Pro ont été dévoilés. Voici ce qu'il fallait retenir de cette keynote.

Les iphone 14 et 14 Plus voient plus grand

Exit les iPhone Mini, place aux modèles Plus. Apple fait le choix de voir plus grand avec ses iPhone 14, après le relatif échec commercial des versions Mini des iPhone 12 et 13. Les iPhone 14 auront donc une dalle de 6,1 pouces et les modèles 14 Plus misent sur 6,7 pouces. D'un point de vue esthétique, les deux appareils restent dans la droite ligne tracée par les modèles 12 et 13 et l'encoche est toujours présente.

Côté photo, on a droit à un double capteur, dont un principal de 12 Mpixels avec une ouverture f:1.5, ainsi qu'un ultra grand angle. Apple promet également un nouveau système de stabilisation qui devrait être utile pour les vidéos. Enfin, il recevra le processeur A15 Bionic.

Apple présente aussi une petite révolution qui pourrait sauver des vies : la connexion satellite pour signaler un S.O.S. En cas d'alerte dans des régions reculées, ce système innovant est capable de lancer une alerte auprès de services d'urgence et guider les secours. Une innovation jamais vue sur un smartphone qui permettrait par exemple de faire intervenir un hélicoptère pour être sauvé en haute montagne. Mais ce service qui sera lancé en novembre ne sera pour l'heure que disponible aux Etats-Unis et au Canada.

iPhone 14, disponible le 16 septembre, à partir de 1.019 euros et iPhone 14 Plus, à partir de 1.169 euros, disponible le 7 octobre.

Les iPhone 14 Pro s'offrent une «île dynamique»

C'était le point d'orgue de la keynote. Apple abandonne la célèbre encoche de ses iPhone introduite en 2017 avec l'iPhone X. Avec les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, la marque à la pomme mise ici sur la «dynamic island» (île dynamique) divisée en deux poinçons, toutefois Apple imagine ici un système logiciel qui l'accompagne pour en faire un relais logiciel. C'est-à-dire que les poinçons alliés à l'écran OLED affichent des informations dynamiques pour changer de forme en fonction des applications utilisées.

Côté photo aussi les iPhone 14 Pro et Pro Max profitent du tout premier capteur de 48 Mpixels qui équipe les iPhone. Si la cocnurrence misait dessus depuis plusieurs années, Apple avait préféré conserver ses modèles 12 Mpixels. Dans les faits, les concepteurs ont souhaité miser sur ce système avec une approche permettant d'offrir un piqué plus riche. Le téléobjectif 2x et 3x est promis comme plus efficient tandis que l'Ultra Grand Angle reçoit un tout nouveau capteur de 12 Mpixels.

iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, respectivement à partir de 1.329 euros et 1.479 euros, disponibles le 16 septembre.

La grande surprise Apple Watch Ultra

Apple montre ses muscles face à la concurrence avec l'Apple Watch Ultra. Une montre connectée qui coûte près de 1.000 euros. C'est d'ailleurs la grande surprise de cette keynote. Un modèle destiné aux sportifs et aux randonneurs aguerris qui recherchent un modèle résistant et surboosté. Une montre qui promet de fonctionner jusqu'à 60 heures, un gros bon en avant pour Apple, mais sa taille permet sans doute de loger une plus grosse batterie.

«L’Apple Watch Ultra dispose d’une autonomie suffisante pour permettre à la plupart des utilisateurs de réaliser un triathlon longue distance : 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon de 42 km», explique la société de Cupertino.

Elle possède même un mode nuit avec un écran qui vire au rouge pour son cadran sur fond noir, afin de limiter l'usage de la batterie. Le modèle est pensé pour résister aux températures les plus extrêmes (-20°C jusqu'à +55°C). A cela s'ajoutent un système GPS plus précis et une étanchéité promise jusqu'à 100 mètres. Apple a également développé des bracelets pensés pour résister à différents usages extrêmes, notamment pour la montagne et pour les plongées en pleine mer.

Apple Watch Ultra, 999 euros, disponible le 23 septembre.

des Apple Watch Series 8 dans la continuité

Pour un usage au quotidien, Apple n'a pas oublié de mettre à jour son Apple Watch avec la Series 8. On retrouve un objet dans la continuité de la Series 7 de 2021, avec un bel écran étiré. Apple a toutefois ajouté quelques innovations intéressantes. L'objet possède un système pour connaître ses périodes d'ovulation pour aider les femmes à procréer. L'idée ici est de suivre la température au quotidien des femmes, un indicateur précieux pour suivre les changements hormonaux. Les données resteront privées garantit Apple, puisqu'elle resteront encryptées dans la montre. Autre innovation, le détecteur d'accident routier qui sera également présent sur les iPhone 14. Ici, deux capteurs internes à la Watch Series 8 permettent de mesurer la force G afin de relever précisément l'instant où l'impact est survenu. La montre va alors afficher un message à son porteur pour lui demander si tout va bien. En cas d'absence de réponse, il appellera les secours, comme c'est déjà le cas pour le détecteur de chute utilisé sur les précédentes Watch.

L'Apple SE est aussi de la partie en 2022 à un prix plus abordable. Elle possède la plupart des fonctionnalités de l'Apple Watch Series 8.

Apple Watch Series 8, à partir de 499 euros et Apple Watch SE, à partir de 299 euros, disponibles le 16 septembre.

Les AirPods Pro 2de génération

Ils étaient attendus pour cette keynote, les AirPods Pro s'offrent une seconde génération pensée notamment pour développer un rendu plus précis mais aussi offrir un son avec plus relief. Les basses devraient être plus présentes, tandis que la spatialisation est promise comme plus saisissante. Les formats audio sans perte (lossless) de qualité devraient ainsi profiter pleinement de ces qualités. Le système de réduction active du bruit est aussi annoncé comme plus efficace. Autre nouveauté, comme pour les AirTags, il sera possible de retrouver l'emplacement de l'écrin de charge via son smartphone.

AirPods Pro 2de Génération, 299 euros, disponible le 23 septembre.