«Z Event 2022» : streamers, associations, activités… l'événement caritatif revient à partir d'aujourd'hui et fait le plein de nouveautés

Créé par les streamers Zerator et Dach, l'événement caritatif «Z Event» se tient à partir de ce jeudi 8 septembre et jusqu'à dimanche. Streamers, activités, associations… Les nouveautés de cette édition 2022 à la loupe.

Le «Z Event» est de retour pour une 7e édition. Le désormais célèbre événement caritatif se déroule à partir de ce jeudi 8 septembre et jusqu'à dimanche, mettant à l'honneur une cinquantaine de streamers pour plus de 50 heures de live.

Le coup d'envoi de ce «Z Event 2022» doit se faire ce soir par un grand concert au Zénith de Montpellier (Hérault). Au programme, deux heures de show en présence de la streameuse LittleBigWhale mais aussi de Soprano, Bigflo & Oli et PV Nova.

L'événement sera aussi marqué par la présence d'Alain Chabat. L’acteur et humoriste coanimera ainsi un jeu de culture générale au côté du streamer «Etoiles», spécialiste du genre, et qui a lui-même annoncé l’événement sur les réseaux sociaux.

De nouvelles têtes en pagaille

S’en suivra un marathon de streaming animé par une cinquantaine de vidéastes parmi lesquels de nouvelles têtes comme BlitzStream, AvaMind ou encore Baghera Jones.

Cependant, cette nouveauté a été entachée par une polémique autour des grands absents de cette édition. En effet, une partie de la communauté Twitch s’est indignée de l’absence de certains streamers comme Michou, Amine ou encore Kameto. Une polémique qui a obligé les principaux intéressés à réagir.

Si le «Z Event» tourne surtout autour des jeux vidéo, d’autres activités vont néanmoins être proposées par les participants. Discussions, quizs, dessins, karaoké ou encore cosplay, le choix est large pour divertir un maximum de personnes.

Deux grosses activités à scruter de près

Le but premier reste pourtant d’inciter les viewers à donner. Pour cela, les organisateurs ont créé pour cette édition 2022 deux grosses activités.

La première sera un «Twitch Plays Pokemon». Il s’agit d’un concept très populaire, où les viewers présents dans le chat décident des actions du streamer dans un jeu Pokémon. L’idée est donc de terminer le jeu, tous ensemble.

Pour le «Z Event», les viewers devront s'associer dans le but de récupérer un maximum de badges d'arènes. À chaque badge récupéré, plusieurs steamers devront envoyer des dons, d'un montant encore inconnu.

La seconde activité proposée sera un PixelWar. Cette idée est tout droit venue de la plate-forme Reddit, sur laquelle s’était déroulée quelques mois plus tôt une grande guerre des Pixels. Cette dernière avait réuni des milliers d’internautes du monde entier. Le but étant de créer une œuvre d’art numérique.

Ainsi, pour le «Z Event», les viewers pourront poser dix pixels sur une toile vierge pour un euro.

cinq associations au lieu d'une seule

Autre nouveauté, l'association retenue ou plutôt les associations. À l’origine, l’ONG GoodPlanet devait être la seule bénéficiaire des dons récoltés. Cette association, qui ambitionne de donner accès à l’énergie verte aux populations les plus défavorisées, s’est retrouvée au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux.

En effet, de nombreux internautes ont critiqué sa proximité avec Total et le soutien de Yann Arthus-Bertrand, le fondateur de l’ONG à la Coupe du Monde de Football au Qatar.

Même si ce dernier s’est défendu, les liens entre GoodPlanet et certains milieux de l'énergie dérangent certains internautes. C'est d'ailleurs le choix de cette association qui a poussé certains streamers à décliner l'invitation des organisateurs, comme Maghla ou encore Arkunir.

Par ailleurs, Goodplanet est depuis longtemps associée au «Greenwashing», jugée «trop attentiste». Les critiques envers le choix de cette fondation comme bénéficiaire du «Z Event 2022» ont été si nombreuses que les organisateurs ont décidé de l'écarter de l'évènement.

Cette année, cinq associations environnementales seront bénéficiaires des fonds engrangés par l'événement : Sea Shepherd, La Ligue pour la Protection des Oiseaux, WWF, Time for the Planet et Sea Cleaners.

Pour faire un don c’est simple. Il suffit d’aller sur le stream d’un des participants ou d’acheter un des goodies proposés sur la boutique en ligne. L’année dernière, le «Z Event» avait permis de récolter 10 millions d’euros pour l’ONG «Action contre la faim».