«Vélo gratuit» : quelle est cette arnaque de plus en plus répandue sur Facebook ?

Des vélos en parfait état de marche seraient distribués gratuitement sur des pages comme «Decathlon FANS» sur Facebook. Il suffirait de préciser sa couleur préférée pour participer. Évidemment, il s’agit d’une arnaque, destinée à subtiliser vos données personnelles.

Rouge, bleu, vert, jaune… Quelle couleur choisirez-vous pour votre futur vélo ? Attention, en tout cas, de bien vous le procurer chez un vendeur fiable. Et de ne pas vous laisser berner par de faux jeux-concours, trop beaux pour être vrais.

«670 VTT» prétendument offerts

Depuis plus d’un mois, elles surviennent régulièrement sur Facebook : au milieu de votre fil d’actualité, des pages aux couleurs de Decathlon prétendent faire don de 670 vélos neufs mais invendables en raison de petits défauts sans gravité, comme des égratignures sur la peinture.

Capture d'écran d'une des pages frauduleuses sur Facebook

Pour participer au tirage au sort et tenter de gagner, les internautes sont invités à partager la page, lui donnant ainsi plus de visibilité, ou à répondre à un formulaire en ligne.

Les escrocs peuvent ensuite subtiliser leurs données personnelles, comme les données bancaires.

La dernière publication en date, postée le 15 septembre sur la page «Decathlon FANS», comptabilise plus de 800 commentaires et près de 200 partages. Un autre post, maintenant supprimé, avait lui généré plus d’un million de réactions.