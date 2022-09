Emploi : TikTok lance une opération pour aider les jeunes à trouver un job

Trouver un job s'est aussi savoir se vendre. Ce mercredi 28 septembre, TikTok et Pôle Emploi s'associent à nouveau pour lancer l'opération #MissionEmploi auprès des jeunes. L'initiative vise à les accompagner dans leur avenir professionnel.

#MissionEmploi. C'est le hashtag qu'il va falloir suivre sur TikTok. A compter de ce mercredi 28 septembre, le réseau social relance cette opération née en 2021 et qui avait totalisé plus de 88 millions de vues sur sa plate-forme. Une campagne menée en association avec Pôle Emploi et qui a pour but de mettre en relation des chercheurs d'emplois et les entreprises demandeuses, tandis que des formations sont mises en avant.

En utilisant le hashtag #MissionEmploi, les utilisateurs de TikTok vont pouvoir accéder à un portail dans l'application et y trouver toutes les vidéos en lien avec la question. Le réseau social rappelle d'ailleurs qu'en août 2022, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans était de 17 % en France, selon l'OCDE.

Des contenus dédiés

La plupart des contenus proposés avec ce hashtag ont été créés par Pôle Emploi - par le biais de son compte «On est là pour vous» - pour couvrir différents sujets, depuis les conseils à suivre pour rechercher un travail jusqu'à la mise en avant de créateurs de contenus spécialisés dans ce domaine, à l'instar de Mama.job qui distille déjà de précieux conseils auprès de ses 643.000 abonnés.

Outre des liens utiles pour se retrouver dans le monde du travail, plusieurs entreprises participeront à l'opération en tant qu'employeur afin de promouvoir leurs offres d'emplois. Une plate-forme qui doit les aider à dénicher certains potentiels, alors que huit entreprises sur dix déclarent avoir des difficultés pour anticiper leurs prochains recrutements, selon l'Apec au 3e trimestre 2022.