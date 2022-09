Apple Watch Ultra : 7 choses étonnantes qu'une montre connectée peut faire en 2022

Démonstration de force signée Apple en cette fin d'année sur le marché des montres connectées, la très extrême Apple Watch Ultra est bardée d'électronique. Un modèle à 1.000 euros mais pour faire quoi ? Voici 7 avancées technologiques proposées par cette montre hors normes.

Avant propos, soulignons que si son prix de 999 euros a surpris les internautes, il faut souligner que l'Apple Watch Ultra s'aligne ici sur les tarifs appliqués par la concurrence sur le segment des montres connectées pour les sportifs exigeants, les adeptes de l'extrême et les athlètes. A titre de comparaison, la montre Enduro 2 de Garmin est vendue 1.099 euros ou une Suunto 9 Peak coûte 979 euros.

aider une personne perdue à revenir à son point de départ

En ajoutant la mention Ultra à sa montre connectée phare de 2022, Apple n'a pas seulement voulu combler un fossé avec les montres des marques Garmin, Polar, Suunto ou Coros. La firme de Cupertino - qui a déjà prouvé son savoir-faire avec ses Apple Watch Series pour un usage quotidien - a voulu démontrer qu'elle était capable de combiner les technologies de ses concurrents souvent préférés par les sportifs exigeants.

Et c'est d'abord à la trace GPS que l'Apple Watch Ultra a voulu s'attaquer. Bien plus précise que celle des Apple Watch Series 7 et 8, cette technologie appliquée à l'Apple Watch Ultra mise sur un GPS double fréquence haute précision en combinant «la fréquence L1 et la toute dernière fréquence L5, sans oublier de nouveaux algorithmes de positionnement», explique la marque à la pomme. Les grands coureurs, les adeptes de trail et de randonnées devraient donc y trouver ce qui faisait défaut aux Watch Series.

Autre atout de ce GPS plus précis, la possibilité de retrouver son chemin en activant la fonction «Point de départ». Si le porteur de la Watch Ultra se perd il peut alors rebrousser chemin à partir des données GPS. La montre affiche alors un parcours de retour pour guider son porteur. Surtout, la fonction peut être activée en arrière-plan si l’utilisateur se trouve en zone blanche (lorsqu'il n'y a pas de réseau).

déclencher une alarme en cas d'urgence

S'adressant en priorité à un public d'aventuriers ou à des sportifs de l'extrême, l'Apple Watch Ultra intègre un dispositif innovant pour lancer un «S.O.S» sonore. Les baroudeurs qui se retrouveraient dans une situation d'urgence peuvent déclencher une alarme de 86 décibels, l'idée étant d'attirer l’attention des secours en cas d'urgence. «Le son de cette alarme est unique : il associe deux séquences qui peuvent se répéter pendant plusieurs heures. La première séquence évoque une situation d’urgence, et la seconde reproduit un SOS, le signal international de détresse», souligne Apple.

suivre un triathlon de 225 km

Sur le papier, l'Apple Watch Ultra avance sa capacité a suivre à la trace un triathlète sur une compétition longue distance soit 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon de 42 km. Une donnée qui démontre la polyvalence de la montre mais aussi son autonomie. Lors d'un usage normal l'objet devrait pouvoir fonctionner jusqu'à 36 heures d'affilées, même avec le suivi du sommeil actif.

Plus tard, Apple devrait également permettre d'activer un mode économie d'énergie pour proposer jusqu'à 60 heures d'autonomie. Un mode qui impliquera toutefois de couper ou de limiter certaines fonctionnalités, comme le GPS et le capteur cardiaque.

Si l'Apple Watch Ultra peut proposer une telle autonomie contrairement à ses cousines, comme les Series 8, qui dépassent rarement les 24 heures, c'est principalement grâce à la taille de son boîtier de 49 mm, qui permet de loger une batterie plus grande et plus grosse.

Passer un appel dans un lieu venteux

Si les Apple Watch Series permettent depuis plusieurs années de prendre des appels ou d'en passer grâce aux micros et au haut-parleur intégrés, la version Ultra s'appuie sur trois micros et un algorithme pensé pour réduire les sons ambiants, ces derniers venant souvent perturber la compréhension des appels sur les autres montres connectées Apple. Le principal reproche fait aux Watch Series serait donc ici gommé par ce système qui devrait également permettre de tenir une conversation alors que le vent souffle fort. Une situation que peuvent rencontrer les utilisateurs d'une telle montre, pour les adeptes d'escapades montagnardes notamment.

accompagner une plongée à 40 mètres

Si le modèle Ultra est taillé pour les virées dans les conditions les plus extrêmes depuis un vent glacial par - 20° C, jusqu'à des chaleurs de 55° C, comme de nombreuses montres pour sportifs, Apple met également en avant une petite prouesse sous-marine avec une application dédiée pour les plongeurs de loisirs appelée Oceanic+. Si celle-ci n'est pas encore active, elle devrait l'être dans les prochains mois. La montre, certifiée étanche jusqu'à 100 mètres, devient alors un compagnon pour des plongées jusqu'à 40 mètres en proposant de nombreux indices comme la limite de plongée sans décompression, un indicateur de profondeur (déjà interne à la montre), des alertes visuelles pour se repérer dans les fonds marins et même des statistiques pour tout savoir des conditions de plongée. Apple précise par ailleurs que sa montre est «conforme à la norme internationale EN13319 qui certifie les accessoires de plongée».

détecter un accident de voiture

Tout comme les iPhone 14 et 14 Pro, mais aussi les Apple Watch Series 8, l'Ultra intègre également un détecteur d'accident. Si l'on savait les Apple Watch déjà capables de détecter les chutes d'une personnes au sol, la marque à la pomme franchit ici une nouvelle étape pour assister son porteur en cas de danger.

Les capteurs sont capables de déclencher une alerte si elle détecte un choc violent lorsqu'on est à bord d'un véhicule. La montre affiche alors une notification et demande à son porteur s'il se sent bien ou s'il souhaite appeler les secours. En cas d'absence de réponse sous un délai de 10 secondes, la montre appelle automatiquement un numéro d'urgence.

Estimer sa date d'ovulation

Tout comme les Apple Watch Series 8, les modèles Ultra intègrent des capteurs de température corporelle. Et s'il n'est pour l'heure pas encore question de les utiliser pour détecter les prémices d'une maladie, Apple met en avant une fonction qui va intéresser les femmes désireuses d'avoir un enfant. Le suivi de santé généré par la montre est en effet capable de déterminer les périodes d'ovulation afin d'augmenter ses chances de donner la vie.

Apple Watch Ultra, Apple, 999 euros.