L'iPhone 14 Plus va-t-il faire de l'ombre aux iPhone 14 ?

Ce vendredi 7 octobre, Apple lancera l'iPhone 14 Plus. Un nouveau format dans une gamme qui voit plus grand pour faire oublier la fin des iPhone Mini. Mais ce modèle doté d'un écran de 6,7 pouces pourrait également faire oublier un iPhone 14 qui a du mal à se distinguer des iPhone 13.

Exit les modèles Mini, Apple veut voir plus grand et lance les iPhone 14 Plus, ce vendredi, en s'inspirant des déclinaisons des modèles 14 Pro et 14 Pro Max. Deux échelles de grandeur intéresseront donc les inconditionnels de la marque à la pomme qui souhaitent investir dans la famille 14 lancée en cet automne 2022.

Affiché à partir de 809 euros, les iPhone 12 Mini et 13 Mini n'auraient pas séduit assez largement le public ces deux dernières années, obligeant Apple à abandonner un format d'écran de 5,42 pouces qui avait pourtant son charme et sa praticité. Las, les mobinautes sont aujourd'hui habitués à des écrans XXL et seule l'entrée de gamme iPhone SE (2022) garde un format du même style de 4,7 pouces.

Place donc au modèle 14 Plus et sa dalle impressionnante de 6,7 pouces de diagonale. Un modèle qui est sans doute plus attendu par les curieux, l'iPhone 14 (de base) étant souvent décrié pour le manque d'innovations apportées par rapport à l'iPhone 13. A titre de comparaison, l'écran 6,1 pouces de l'iPhone 14 est 21 % plus petit.

Une autonomie appréciable

Car au-delà de l'écran Super Retina XDR qui offre un confort visuel appréciable pour les sérievores et les cinéphiles, cet iPhone intègre, de par sa taille, une batterie bien plus efficiente que celle du modèle 14. Ainsi, à l'essai, nous avons relevé que l'iPhone 14 Plus tient presque une journée et demie sans passer par la case chargeur dans le cadre d'un usage classique, contre moins d'une journée pour un iPhone 14. Apple promet sur le papier un smartphone capable de lire vingt-six heures de vidéos en continue pour le 14 Plus, contre environ vingt heures pour l'iPhone 14. Enfin, il serait possible d'écouter de la musique cent heures durant.

Côté photo, le modèle XXL du 14 Plus ne s'enrichit toutefois pas d'appareils différents du modèle 14. On retrouve ainsi un appareil photo amélioré par rapport à l'iPhone 13, offrant un rendu de meilleur qualité, appréciable notamment pour les photos en basse lumière où Apple a fait beaucoup d'effort.

La firme équipe ce modèle 5G de son processeur A15 Bionic, celui-là même qui équipait déjà les iPhone 13 de l'an passé. Si ce processeur reste très puissant, on peut regretter l'absence d'ajout des A16 Bionic des modèles 14 Pro.

En définitive, la question de l'achat des nouveaux iPhone 14 Plus est intéressante en cette fin d'année. Car il s'agit-là d'un grand format qu'Apple propose, tout en offrant un compromis aux iPhone 14 Pro Max vendus beaucoup plus chers : 1.479 euros contre 1.169 euros. Il faut d'ailleurs souligner qu'à 1.019 euros l'iPhone 14 n'a pour lui que d'intéresser les personnes qui préfèrent un format plus petit. L'atout de la batterie du 14 Plus n'est pas non plus négligeable, notamment pour les personnes passionnées par le visionnage de vidéos. Reste un tarif conséquent, alors que d'autres marques proposent des mobiles Android dotés d'un écran grand format parfois pour 500 euros de moins. La question de l'iPhone 14 Plus se pose donc davantage pour les personnes souhaitant investir dans un nouvel iPhone.

iPhone 14 Plus, Apple, à partir de 1.169 euros.