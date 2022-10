Pixel 7, Pixel Watch, Pixel Tablet... Google dévoile des nouveautés séduisantes

La conférence Made by Google s'est tenue ce jeudi 6 octobre et le géant de la tech a dévoilé des nouveautés propres à concurrencer Apple. Outre une nouvelle génération de smartphones Pixel 7 et 7 Pro, une nouvelle Pixel Tablet et une très attendue Pixel Watch font le buzz. Des produits que nous avons pu approcher à l'issue de cette conférence.

Une très attendue Pixel Watch

On savait Google très attentif au marché des montres connectées depuis le rachat de Fitbit, l'un des leaders du marché sur ces produits. Alors qu'Apple domine très largement le segment, Google arrive donc avec ses Pixel Watch avec la ferme intention de se faire une place.

La Pixel Watch, qui sera compatible avec tous les smartphones sous Android, mise sur la rondeur classique d'une montre d'horloger tout en y incluant des technologies de suivi physique. Les arguments sont intéressants, puisque Google a mis à profit le savoir-faire de Fitbit en matière de suivi d'activité journalière, sportive mais aussi du sommeil. A ce titre, Google assure que sa montre devrait être capable de profiter de 24 heures d'autonomie.

Les acquéreurs de la Pixel Watch auront accès à 6 mois d'abonnement gratuits au service Fitbit Premium (avec plus de 1.000 programmes d'exercices et des conseils santé), mais aussi à 3 mois gratuits à YouTube Music premium pour y stocker de la musique et partir courir sans besoin de son mobile.

Séduisante d'un point de vue design, la montre révèle une belle intégration de Wear OS qui semble se rapprocher des standards établis par Apple dans ce domaine. Un test en bonne et due forme devrait permettre d'en savoir plus sur ses capacités.

Les Pixel Watch sont proposées à partir de 379 euros et 429 euros pour la version LTE. Des tarifs qui s'intercalent entre les Apple Watch SE (vendues à partir de 299 euros) et les Apple Watch Series 8 (499 euros). Elles seront disponibles en France dès le 13 octobre avec des finitions black, silver et gold et différents bracelets, pour différentes combinaisons.

La signature visuelle des Pixel 7 et 7 Pro

En lançant les PIxel 6 et 6 Pro l'an passé, Google avait réussi un exercice de design permettant d'identifier en un clin d'œil ses mobiles maison. Un look qui est de retour et même affiné cette année avec les Pixel 7 et 7 Pro. Ici la ligne dorsale qui englobe le bloc photo n'est plus seulement noire, mais profite d'une apparence colorée en accord avec le coloris du mobile.

Google en profite pour ajouter à ce mobile 5G, un nouveau processeur Tensor G2 promis comme 60 % plus rapide que le précédent, ainsi que la puce de sécurité Titan M2. Le géant du web assure ici 5 ans de mises à jours gratuites de sécurité sur le mobile. Les Pixel 7 et 7 Pro seront proposés bientôt avec un VPN intégré afin d'améliorer la protection des données privées. «Un service intégré à l'offre Google One», explique-t-on chez Google France.

Entre les Pixel 7 et 7 pro, la taille et l'équipement photo diffèrent. Le Pixel 7 arbore un écran de 6,3 pouces FHD, tandis que le 7 Pro voit la vie en grand avec une dalle de 6,7 pouces QHD+ oscillant entre 10 et 120 Hz.

Les deux modèles profitent d'une fonctionnalité intéressante côté photo. Baptisé Photo Unblur, il s'agit d'un correcteur de flou réalisé par l'IA. Intéressant pour rendre nette les photos en basse lumière et celles où les personnes ont bougé légèrement lors de la prise de vue. La fonction va alors analyser la photo et effacer le flou pour la recomposer de manière nette. Surtout, l'effet marche aussi pour d'anciennes photos qui auraient été prises avec de vieux appareils par exemple et qu'il suffit d'importer sur le mobile.

Côté vidéo, les Pixel offrent un mode «cinematic blur», à la manière du mode «cinématique» des iPhone 13 et 14, pour rajouter un flou d'arrière-plan et donner un effet cinéma.

Les Pixel 7 et 7 Pro arriveront en France le 13 octobre. Les modèles 7 seront proposés en trois coloris : noir volcanique, vert citron et neige et seront tarifés 649 euros (128 Go) et 749 euros (256 Go), tandis que les 7 Pro auront droit au noir volcanique, vert sauge et neige à partir de 899 euros (128 Go) et 999 euros (256 Go).

Une Pixel Tablet pour 2023

C'était la petite surprise de la keynote, puisque le projet de tablette made in Google s'est enfin montré. La Pixel Tablet témoigne de la diversification de sa gamme. Un appareil encore mystérieux sur certains points. Google l'annonce d'ailleurs pour 2023 sans préciser de date de lancement. L'objet sera lui aussi équipé de la puce Tensor G2 des Pixel 7. Tandis qu'un support intégrant un haut-parleur permettrait de la poser directement en exploitant la formule Google Home. A suivre.