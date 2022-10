CES 2023 : «Le métavers sera l'un des thèmes centraux du show»

Grand messe annuelle des nouvelles technologies, le salon CES se déroulera à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2023. Un show qui fait également l'objet d'un tour du monde en préambule. A l'occasion du CES Unveiled in Paris qui se déroule cette semaine, CNEWS a interviewé Lesley Rohrbaugh, directrice de recherche à la Consumer technology association, qui organise cet événement. L'Américaine souligne notamment les enjeux que représente le métavers pour notre futur.

Le prochain CES mettra notamment en avant le métavers. Pouvez-vous nous annoncer ce que le salon proposera autour de ce sujet ?

Lesley Rohrbaugh : En effet, le métavers sera un sujet vraiment important. Nous aurons d’ailleurs un événement spécifique, avec un corner où les créateurs de contenus montreront leurs projets. Plusieurs conférences traiterons des expériences, des infrastructures et de l’accessibilité à cette technologie. Ces trois piliers seront mis en avant durant tout le CES, que ce soit sur le plan du hardware comme du software. Dans le métavers, nous montrerons des exemples démontrant comment il pourra être utilisé à l’avenir.

L'idée est clairement d’avoir une deuxième maison virtuelle où l’on pourra changer d’activités comme on passe d’une pièce à l’autre chez soi. Quel style de vie apportera le métavers ?

Il y a vraiment des cas d’usages différents. On va pouvoir d’abord répliquer numériquement des villes et des maisons. On va pouvoir notamment créer un jumeau digital de son espace de travail, afin de collaborer avec ses collègues dans cet environnement. Cela va appuyer les différents moyens de communications dans les sociétés et permettre de travailler à distance de manière bien plus collaborative que par le biais de visio-conférences ou des e-mails.

On parle d’ailleurs davantage des métavers au pluriel plutôt que d’un métavers. Assistera-t-on à un morcellement des services liés à cette technologie ?

Je pense que oui. En ce qui concerne le marché de la vidéo, des films, de la télévision en streaming, nous avons assisté à une fragmentation du marché. Et nous notons déjà une évolution de ce marché. Par exemple Disney + possède les droits des films de super-héros Marvel. Je pense qu’il y aura certainement plus d’opportunités pour cette compagnie de développer tout ça et d’apporter toutes ces marques dans le métavers. On peut donc imaginer que vous pourriez vous rendre dans un monde Disney pour y rencontrer les personnages Marvel.

Le futur de l'Internet sera moins décentralisé que par le passé

L’arrivée des métavers et les usages qui y seront liés marqueront-ils à termes la fin de l’Internet classique, celui qu’on utilise avec nos ordinateurs et nos smartphones ?

Il y a actuellement une transition vers le Web 3.0 et l’usage du cloud hybride. Ces technologies permettent notamment de réduire la latence lorsqu’on va collaborer en ligne et de nettement améliorer les performances. Cela va donc améliorer les infrastructures, notamment pour ce qu’on appelle les smart cities (villes intelligentes), l’usage des voitures autonomes et surtout permettre de switcher plus aisément entre un usage privé du Net et celui des infrastructures publiques. Par exemple au sein des hôpitaux, il sera possible de partager en temps réel et de manière sécurisée des informations de santé privées avec l’hôpital qui va vous soigner. Le futur de l’Internet sera moins décentralisé que par le passé.

Il y a également la question de l’impact environnemental de cette technologie…

C’est une vision à comprendre. Le métavers est une technologie qui va permettre d’interagir encore plus entre nous, sans besoin de se déplacer pour certains rendez-vous qui nécessitaient jusqu’à présent de longs voyages. Je pense notamment à certains voyages d’affaires qui ne seront plus nécessaires. L’idée étant de se connecter virtuellement avec ses collaborateurs. On peut considérer qu’il va y avoir un impact sur le nombre de déplacements routiers, ferroviaires et aériens qui seront réduits. Bien sûr, il n’y a pas que ce facteur à prendre en compte. On peut ajouter le fait que l’on pourrait alterner plus facilement avec le travail au bureau, ce qui permettra de réviser les besoins en termes d’infrastructures qui pourraient là encore engendrer des économies d’énergie.

D’autres sujets animeront le prochain CES, quels sont ceux à surveiller de près selon vous ?

Personnellement, je vais être très attentive à ce qui sera montré dans le domaine de la santé. Ces dernières années, nous avons assisté à l’émergence de nombreuses technologies dans ce domaine, et la part accordée au CES dans ce secteur n’a cessé de croître lors des précédentes éditions. Pour l’édition 2023, nous allons notamment mettre en évidence le Home Health Hub, un stand dédié à la santé à domicile. L’idée étant d’expliquer comment les gens peuvent prendre en main le suivi de leur santé chez eux, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques, qui peuvent envoyer leurs données à leur médecin en temps réel. Nous pourrons également voir des innovations autour du fitness à domicile.

Par ailleurs, nous allons également mettre en évidence la réalité virtuelle lors du salon. Avec notamment des cas d’applications autour de la santé mentale, où la VR est utilisée pour affronter et surmonter ses peurs, avec des professionnels. Le CES sera aussi l’occasion de mettre en avant les avancées en matière de transports et de véhicules autonomes et leurs nouveaux systèmes de divertissements, qui nous accompagneront pendant nos voyages où l’on n’aura plus à conduire.