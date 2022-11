Autisme et handicap mental : un assistant virtuel pour épauler le quotidien

Un million de Français sont atteints de troubles liés à l'autisme ou de déficiences intellectuelles. Pour les aider dans leurs démarches quotidiennes, la société Auticiel a mis au point un assistant virtuel sur mesure. Baptisées Akimeo, des applications uniques au monde, sont actuellement en train de se développer grâce à des méthodes scientifiquement reconnues.

Comment communiquer avec son entourage lorsque l'on est autiste ? Comment pallier une déficience intellectuelle lorsqu'on souhaite travailler de manière autonome ? Ou encore, comment permettre à un enfant atteint d'un handicap mental de se repérer dans le temps ? Si déjà plusieurs milliers de professionnels accompagnent au quotidien le million de Français concerné par ce type de problèmes, la société tricolore Auticiel a quant à elle misé sur l'apport de la technologie dans leur quotidien en imaginant un véritable coach pour l'inclusion au travail.

C'est par le biais de tablettes équipées d'une application Akimeo que ce projet à but non lucratif s'est développé ces dernières années. Si tout est né d'une idée qui a germé en 2011 - un an après le lancement des iPad à travers la planète -, Auticiel a depuis développé un service utilisé dans «plus de 750 établissements de services médicaux sociaux, tandis que plus de 12.500 bénéficiaires en font usage dans leur quotidien», explique pour CNEWS Sarah Cherruault, fondatrice d'Auticiel.

Un outil pour l'inclusion au travail

Concrètement, l'outil repose sur dix applications qui peuvent être ajustées en fonction des besoins de la personne et du type de handicap. Cet assistant virtuel va être capable d'aider une personne à gérer son emploi du temps durant le travail par exemple, à la guider vocalement et va surtout mettre l'accent sur la communication. Akimeo va notamment permettre de converser avec une personne grâce à la synthèse vocale, des images et va même jusqu'à indiquer les émotions d'un interlocuteur afin de les reconnaître pour réagir en conséquence.

L'idée étant qu'une personne atteinte d'autisme par exemple puisse s'adapter d'elle-même à une situation sociale et sortir de l'isolement.

«Chaque personne en situation de handicap se voit créer un projet personnalisé. Car il n’y pas deux profils qui se ressemblent, souligne Sarah Cherruault. Certains l'utilisent pour apprendre, d'autres pour compenser une difficulté particulière. Concernant les troubles du neuro-développement, plus tôt cet accompagnement est pris, mieux c’est. L'idée est notamment d'offrir des outils de communication alternatifs pour des personnes qui ne parlent pas la langue».

La suite d'applications est depuis devenue une référence, d'autant qu'elle ne possède pas d'équivalent dans le monde. Auticiel a d'ailleurs dû relever de nombreux défis pour leur élaboration.

«Nous avons utilisé une méthode de co-innovation, avec des personnes qui ne partagent pas leurs impressions comme une personne normale. On a donc dû filmer durant des heures leurs comportements, tandis que des aidants nous ont apporté leur expérience et leur point de vue», précise Sarah Cherruault.

Désormais, Auticiel entend rendre le fruit de ses travaux plus accessible aux familles, afin de continuer à les enrichir d'outils pédagogiques. «On commence à être approché par des associations basées dans d’autres pays, en Italie, au Moyen-Orient, en Espagne ou en Angleterre. Nous souhaitons rendre notre solution le plus grand public possible. L’avantage, c’est que nous nous basons sur des méthodes déjà utilisées à l'international», conclut-elle.