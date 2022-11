Cyberscore : comment fonctionnera ce système de notation des sites web mis en place par le gouvernement ?

C'est l'un des chevaux de bataille du gouvernement. Alors que les attaques se multiplient à l'encontre de nombreux sites internet, un système de Cyberscore sera mis en place afin de noter les pages web les mieux protégées. Un programme qui devrait être mis en place d'ici à la fin 2023.

2023 marquera de nombreux changements afin de lutter contre les cybercriminels. L'actuel ministre délégué au Numérique, Jean-Noël Barrot, a annoncé une feuille de route qui doit aider les Français à mieux prendre conscience des risques encourus en surfant sur la Toile. A commencer par l'instauration d'un Cyberscore qui doit noter le niveau de sécurité des sites.

A la manière du fameux Nutri-score que l'on peut voir sur les emballages des produits alimentaires, le Cyberscore pourra être arboré en façade d'un site, comme un label indiquant son niveau de sécurité et de respect de l'usage des données.

Afficher un niveau de confiance

Une certification qui doit non seulement informer les internautes de la confiance qu'ils peuvent accorder au site, mais qui doit aussi inciter les entreprises propriétaires des sites à faire le nécessaire pour obtenir une note recommandable. Comme le souligne le sénateur Laurent Lafon, porteur de ce projet né en 2020 : «le Cyberscore va pousser les opérateurs à changer leurs pratiques». Car une mauvaise note pourrait détourner le regard et les intentions d'un internaute.

Reste que ce projet, déjà voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, doit encore être précisé. Car le système de notation du Cyberscore n'a pas encore été révélé. Lors d'une visite au Campus Cyber, dans le quartier de la Défense, le 27 octobre dernier, Jean-Noël Barrot a précisé à la presse que le «Cyberscore sera simple et suffisamment informatif sur le plan visuel». On sait toutefois que l'Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) sera en charge de l'évaluation des sites. Des critères basés sur le niveau de protection des sites, le respect des données ainsi que leur hébergement devraient être pris en compte.

D'autres outils de protection prévus

Un tel dispositif ne sera toutefois pas mis en place avant la fin de l'année 2023, sans plus de précision de la part du gouvernement. Toutefois, l'année prochaine devrait être marquée par plusieurs avancées en matière de cybersécurité, domaine pour lequel l'Etat a débloqué un budget d'un milliard d'euros pour lutter contre la cybercriminalité.

Ainsi, deux autres outils seront mis en place. A commencer par un filtre anti-arnaque. L'idée est d'alerter les internautes sur un site douteux. Les faux sites de vente en ligne ou incitant à des placements financiers seront visés par l'Anssi. Une première version de ce filtre devrait être lancée mi-2023, avant un déploiement en 2024. Enfin, les organismes publics et les collectivités territoriales pourront accéder à une nouvelle plate-forme intitulée Mon service sécurisé, afin de demander un audit des failles de sécurité qui pourraient toucher leurs sites.