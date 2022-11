WhatsApp : comment fonctionne le nouveau système de Communautés

Il y a du nouveau sur WhatsApp. Depuis ce jeudi 3 novembre, la messagerie propose un nouveau système de Communautés qui devrait séduire les personnes habituées à échanger avec des groupes. Voici comment faire pour les activer.

Un peu de Facebook dans les échanges de WhatsApp. Voilà, en substance, ce qui motive le groupe Meta (propriétaire des deux plates-formes) à instaurer ses «Communautés» au sein de son service de messagerie utilisé par plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Ce jeudi 3 novembre, WhatsApp hérite donc d'un système permettant de fédérer plusieurs personnes, associations, salariés, bénévoles, passionnés autour d'un thème, d'une entité ou d'un groupe de travail précis.

«Les Communautés permettent d'améliorer l’expérience au sein des groupes en rendant possible la création de sous-groupes, de fils de discussion multiples, de canaux d'annonce, et plus encore», résume Mark Zuckerberg, patron de Meta dans une note de blog.

L'idée est ici de rassembler plusieurs utilisateurs de groupes distincts sous «un groupe ombrelle», afin de favoriser la communication et de sélectionner si un message doit être partagé à l'ensemble d'une communauté ou bien à des groupes en particuliers. Un moyen également d'éviter de créer des groupes à chaque fois que l'on doit partager certaines informations.

Dans ces deux cas de figure, la messagerie WhatsApp est en effet devenue un outil quotidien jugé parfois rigide. Cette souplesse devrait intéresser notamment les entreprises, les associations et les groupes liés par un centre d'intérêt commun.

Comment activer les communautés

Après une mise à jour de l'application, il est possible de créer une communauté. Il convient d'abord de sélectionner le nouvel onglet, symbolisé par trois petites silhouettes (en haut sur Android, en bas sur iOS). Il suffit d'appuyer dessus et de créer ensuite un nom. Il est alors possible de créer des groupes, des sous-groupes et même d'y ajouter des groupes déjà existants auxquels vous êtes inscrits. Il est important de préciser que la personne qui crée une communauté en devient l'administrateur et doit veiller par conséquent à son bon fonctionnement ainsi qu'à sa modération. WhatsApp met en ligne des tutoriels (disponibles ici) afin de préciser la marche à suivre et les responsabilités qui en découlent.

Il est alors possible de cloisonner certains sujets de discussions entre différents sous-groupes, mais aussi de partager des informations et fichiers d'un groupe à l'autre. Chaque groupe pouvant accueillir jusqu'à 1.024 membres et des fichiers pesant jusqu'à 2 Go peuvent être attachés.

«Nous déployons également deux fonctionnalités : les sondages et les appels vidéo jusqu’à 32 participants», a également annoncé Mark Zuckerberg dans son message.