Noël 2022 : voici les meilleures montres connectées de l'année

Le marché des montres connectées poursuit son essor et la période de Noël est un moment propice pour offrir ces accessoires. Voici les derniers modèles incontournables lancés en cette fin d'année.

Avec un bond de 24 % en 2021 par rapport à 2020, le marché mondial des montres connectées poursuit sa croissance, selon un rapport du cabinet Counterpoint. Et 2022 devrait suivre la tendance, alors qu'Apple renforce sa domination avec 30 % de parts de marché.

Ce dernier est toutefois disputé par le mastodonte Google, qui lance pour les fêtes sa toute première montre, la Pixel Watch. Mais la plupart des grands acteurs de la tech (Samsung, Huawei) mais aussi les spécialistes (Polar et Garmin) défendent leurs visions.

Apple Watch Series 8 et Ultra

En matière de montres connectées, la réputation d'Apple n'est plus à faire puisque la marque à la pomme a impulsé ce marché dès 2015. Et 2022 marque la commercialisation de la 8e génération mais aussi l'arrivée d'un modèle dédié aux sports extrêmes : l'Apple Watch Ultra. Toutes taillées pour aller de pair avec un iPhone.

Côté Apple Watch Series 8, Apple reprend le concept de la génération précédente mais y ajoute un capteur de température inédit capable notamment de signaler la période d'ovulation et les cycles des femmes, ainsi qu'un tout nouveau système de détection d'un accident pour appeler directement les secours. Il est à noter qu'Apple propose également la Watch SE (2022), un modèle disposant d'un peu moins de fonctionnalités que le modèle Series 8, mais tout aussi pratique pour un prix plus abordable.

Parallèlement, la version Ultra est quant à elle destinée aux baroudeurs et aux sportifs exigeants. Outre sa robustesse, sa taille plus imposante et le fait d'intégrer toutes les fonctionnalités des Apple Watch Series 8, elle dispose d'un GPS plus précis, d'un système de SOS sonore permettant de prévenir les secours si vous êtes perdu, mais aussi un suivi d'activité sportive paramétrable, d'une étanchéité à 100 mètres... Une panoplie conséquente que nous détaillons d'ailleurs dans ce sujet.

Apple Watch Series 8, à partir de 499 euros ; Apple Watch SE, à partir de 299 euros, ; Apple Watch Ultra, 999 euros.

Google Pixel Watch

Depuis le rachat de Fitbit en 2021 par Google, on savait le géant du numérique californien sur un projet de montre connectée. Et cette fin d'année 2022 est l'occasion d'en découvrir l'aboutissement avec la Pixel Watch. Un modèle tout en rondeurs, compatible avec les smartphones Android. Google mise sur une montre du quotidien avec une autonomie intéressante puisqu'elle dépasse (selon nos tests) allégrement les vingt-quatre heures pour un rechargement complet en une heure. De quoi profiter pleinement de ses fonctionnalités, mais aussi du suivi du sommeil. La Pixel Watch profite également du suivi Fitbit Premium avec un abonnement gratuit de six mois. Complète et bien finie, elle se positionne comme l'une des montres connectées les plus séduisantes de l'année.

Google Pixel Watch, à partir de 379 euros.

Huawei Watch D

Il faudra se montrer patient jusqu'au 5 décembre prochain pour acquérir la nouvelle montre connectée de Huawei, mais celle-ci possède des arguments intéressants. Le constructeur chinois a dévoilé le 9 novembre dernier sa Huawei Watch D. Une montre qui permet notamment de mesurer sa pression artérielle de manière précise. Pour le reste, Huawei promet une montre possédant tous les capteurs classiques que l'on retrouve à ce niveau de prix (Rythme cardiaque, ECG...). Surtout, le fabricant assure que son garde-temps est un modèle léger, puisque celui-ci ne pèse que 40,9 grammes. Enfin, son autonomie de sept jours lui donne un argument supplémentaire.

Huawei Watch D, 399,99 euros, les précommandes sont déjà ouvertes et une balance connectée Huawei Scale 3 est offerte avec.

Polar Ignite 3

Commercialisée depuis le 10 novembre par Polar, la nouvelle Ignite 3 se veut une montre du quotidien positionnée sur le «bien-être et le fitness», précise son fabricant. Il s'agit-là d'un modèle très intéressant, car Polar, réputé dans ce domaine, y concentre son savoir-faire pour un tarif attractif à moins de 330 euros. Suivi du sommeil, exercices de respiration, suggestion d'exercices quotidiens, guidage vocal pendant l'entraînement, application fitness... Une montre complète et élégante, promettant environ cinq jours d'autonomie.

Polar Ignite 3, 329,99 euros.

garmin instinct crossover

Avec l'Instinct Crossover, Garmin marie l'analogique classique à un écran numérique, autour d'un modèle robuste, taillé pour le sport en salle ou en plein air. Son verre solaire (pour la version Solar) assure l'autonomie de la partie analogique pour donner l'heure en toutes circonstances, tandis que la partie connectée de la montre peut fonctionner jusqu'à soixante-dix jours avant d'être rechargée. Un excellent point. D'autant que cette montre conserve toute la suite d'application Garmin, avec une batterie de capteurs précis pour les sportifs. Il est à noter que cette nouvelle montre, dévoilée le 8 novembre, sera commercialisée d'ici à décembre en France.

Garmin Instinct Crossover, à partir de 549,99 euros.

Samsung Galaxy Watch5 et 5 Pro

Comme Apple, Samsung fait évoluer peu à peu ses gammes de montres connectées, avec un soin et une belle qualité apportés aux finitions. En atteste, les Galaxy Watch5 et 5 Pro qui réunissent des capteurs précis (fréquence cardiaque optique, électrocardiogramme et analyse d'impédance bioélectrique), la pression artérielle peut également y être mesurée. Samsung a également renforcé la structure de ses montres et le modèle Galaxy Watch5 a même gagné en autonomie par rapport à la 4. Une montre excellente dans son créneau lifestyle.

Pour les clients plus sportifs, il est recommandé de se tourner vers le modèle Galaxy Watch5 Pro. Toujours plus résistante, elle est équipée d'un verre saphir et d'un cadre pensé pour amortir les chocs. Samsung y ajoute une batterie plus importante pour suivre aussi les aventures des randonneurs et coureurs plus aguerris. Un modèle intéressant pour ce public.

Samsung Galaxy Watch5, à partir de 349 euros et Galaxy Watch5 Pro, 519 euros.

Oppo Watch Free

Pesant 33 grammes seulement sur la balance, l'Oppo Watch Free est une montre du quotidien qui entend même veiller sur vous durant votre sommeil. La marque chinoise mise ici sur un design rectangulaire avec un écran de 1,64 pouces pour une meilleure lisibilité. Son programme, allié à une appli mobile dédiée, permet de suivre jusqu'à 100 activités sportives diverses jusque dans une piscine, mais aussi d'obtenir un tracking du sommeil indiquant les phases de repos profond notamment. Sans être aussi performant que des montres coûtant bien plus cher, ce petit coach est l'une des montres connectées les plus abordables du marché.

Oppo Watch Free, 99,99 euros.