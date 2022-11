Twitter : vers une «amnistie générale» pour les comptes suspendus ?

Après le retour de Donald Trump sur Twitter, Elon Musk, désormais propriétaire du réseau social, envisage une «amnistie générale» pour les comptes suspendus. C'est en tout cas le sens du sondage partagé sur la plate-forme par le milliardaire.

Des réactivations de comptes en cascade ? Ce mercredi, Elon Musk a lancé un nouveau sondage sur Twitter portant sur le rétablissement des comptes suspendus du réseau social. «Est-ce que Twitter devrait offrir une amnistie générale aux comptes suspendus, tant qu'ils n'ont pas enfreint la loi ou envoyé des spams de façon scandaleuse ? Oui/Non», a-t-il ainsi demandé.

Quatre heures après, près de 1,8 million d'internautes s'étaient prononcés, largement en faveur du «oui».

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022