Twitter : Elon Musk annonce le rétablissement des comptes suspendus

Après le retour de Donald Trump sur Twitter, Elon Musk, désormais propriétaire du réseau social, a annoncé ce jeudi soir la réactivation de tous les comptes suspendus.

«Vox populi, vox dei». Après avoir consulté sa communauté, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a annoncé ce jeudi soir la réactivation de tous les comptes suspendus sur la plate-forme. La veille, mercredi, l’homme d’affaires avait publié un sondage sur son compte, demandant s’il fallait mettre en place une «amnistie générale aux comptes suspendus, tant qu'ils n'ont pas enfreint la loi ou envoyé des spams de façon scandaleuse», qui a récolté 72,4% d’approbation.

«Le peuple a parlé. L'amnistie commence la semaine prochaine. Vox Populi, Vox Dei», a donc tweeté Elon Musk ce jeudi.

The people have spoken.





Amnesty begins next week.





Vox Populi, Vox Dei.

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022