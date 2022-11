Noël 2022 : les meilleurs cadeaux pour les fous de tech

Les amateurs de nouvelles technologies attendent Noël avec impatience, car l'occasion est belle de craquer pour un beau joujou dernier cri.

Prêt pour la bagarre

Pour devenir une bête des jeux de combat, le Daija Arcade Stick est une formidable machine de guerre. Développé en collaboration avec la joueuse pro Marie-Laure «Kayane» Norindr, le modèle ne lésine pas sur la qualité. La robustesse, le positionnement des boutons et l’espace pour les mains ont fait l'objet d'un soin tout particulier. Il est vrai que le prix (279,90 € pour le modèle PS5) et le poids (3,5 kg) sont costauds, eux aussi. Mais les possibilités de personnalisation en font un must pour tous les passionnés de combat.

Daija Arcade stick, Nacon, 279,90 €

Par petites touches

De nombreux joueurs PC aiment les claviers qui font le spectacle. Pour eux, le nouveau Vulcan II Max de Roccat sera un excellent choix. D'une conception premium, il combine les performances, la vitesse et la solidité. Avec son nouveau repose poignet transparent, les effets lumineux sont très impressionnants.

Clavier Vulcan II Max, Roccat, 229,99 €

Du soleil dans les oreilles

Une technologie bluffante. Le casque audio sans fil Adidas RPT-02 SOL est en effet auto-rechargeable grâce à l'énergie lumineuse. Le bandeau qui constitue l'arceau est fabriqué à partir d’une technologie baptisée «Powerfoyle», qui capte la lumière naturelle et artificielle. Que ce soit à l'extérieur lors d'un footing ou à la salle de sport, le casque répond présent et vous indique même si les conditions de recharge sont remplies. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez évidemment le brancher.

Casque de sport RPT-01 Sport On-Ear, Adidas, 169 €

L'allié du streamer

Un allié de poids pour les streamers qui veulent passer dans la division supérieure. Avec le Stream Deck +, votre set up répond au doigt et à l'œil, car il permet un contrôle instantané et tactile de toutes vos actions. Quel que soit votre profil, vous trouverez les plugs-in adaptés pour changer de caméra en temps réel, couper votre micro, modifier l'éclairage ou lancer des effets sonores.

Stream Deck +, Elgato/Corsair, 229,99 €

Une tablette premium

La première Kindle dédiée à la lecture et à l'écriture. Disponible fin novembre, la Kindle Scribe sera livrée avec un stylet et permettra d'annoter en temps réel toutes vos lectures. Facile à utiliser, la tablette pourra également servir d'agenda et de carnet de notes, toujours avec une autonomie très confortable de plusieurs semaines.

Tablette Kindle Scribe, Amazon, 369,99 €

Une couleur très smart

Volontairement pop, le Edge 30 Neo de Motorola ne manque pas de qualités techniques non plus. Relativement compact pour un smartphone, ce milieu de gamme est taillé pour la photo et se révèle très à l'aise pour le multimédia. Disponible en quatre coloris, il se fait particulièrement remarquer dans ce violet baptisé Very Peri, qui est la couleur Pantone de l’année 2022.

Smartphone Edge 30 Neo, Motorola, 399 €

Un portable bien équipé

Voici un très bon portable pour Noël. Equipé d'une GeForce RTX 3060, d'un processeur i7 et de 16 Gb de Ram, ce modèle TUF Gaming F15 (la branche gaming d'Asus) saura être un compagnon de choix pour un excellent rapport qualité-prix. N'hésitez pas à surveiller les offres sur Internet, car ce chassis 2021 de belle facture peut en outre bénéficier de belles promotions.

Ordinateur portable TUF Gaming F15, Asus, 999,99 €

Une fine lame

Tellement pratique pour soigner son look. La tondeuse Philips OneBlade présente cette année une nouvelle lame 360 orientable. Cette dernière pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage et des autres parties de votre corps. Son design sobre et efficace assure un contact permanent avec la peau, pour un résultat étonnant.

Tondeuse OneBlade 360, Philips, 52,99 €

Un studio à domicile

Les enceintes Alexa classiques ne brillent pas par leurs capacités musicales. En revanche, c'est exactement le créneau de cette Echo Studio, dotée 5 haut-parleurs. Les basses sont puissantes, les médiums dynamiques et les aigus nets, pour une expérience audio très satisfaisante. En outre, l'Echo Studio est entièrement commandable à la voix et s'adapte à l'acoustique de la pièce. Enfin, l'enceinte est dotée d'un bouton «Arrêt microphone» qui permet de déconnecter totalement l'appareil pour faire respecter sa vie privée.

Enceinte connectée Echo Studio, Amazon, 199,99 €

Casqué pour la route

Une idée lumineuse. Le casque Lumos Ultra permet d'être bien vu lorsqu'on circule à vélo. Il est en effet doté de 30 LED ultra brillantes à l’avant et de 34 LED ultra brillantes à l’arrière, qui permettent des animations visibles de loin. Les informations sont paramétrables grâce à son smartphone et on peut faire connaître sa direction via une télécommande fixée sur le guidon. Quatre à dix heures d'autonomie sont promises en fonction des réglages.

Casque Ultra avec système MIPS, Lumos, 149,95 €