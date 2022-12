The Callisto Protocol : une virée dans un enfer de glace et de sang

Les amateurs d'Alien et de Dead Space qui souhaitent se faire peur dans l'espace attendaient avec curiosité The Callisto Protocol. Un nouveau survival-horror qui sort ce vendredi 2 décembre sur consoles et PC, et que nous avons testé en avant-première.

Dans l’espace, personne ne vous entendra crier. Ni même dans la lointaine prison de Fer Noire, située sur Callisto, l’une des lunes de Jupiter. Car c'est sur cet astre que se déroule le nouveau jeu d'horreur The Callisto Protocol, édité par Krafton, lancé ce 2 décembre, pour saisir d'effroi les courageux astronautes qui oseront s'y aventurer.

Alors qu’il se retrouve emprisonné pour d’obscures raisons, Jacob, le héros de cette aventure horrifique de SF, va se retrouver au milieu d’un incroyable chaos d’où surgissent d’étranges et sanguinaires créatures. Âmes sensibles passez votre chemin : le titre imaginé par Glen Schofield (créateur de l’antique Dead Space) est aussi gore et flippant que violent.

Rangez les mômes, il n’y a rien à voir pour eux ici. Dans ce titre d’action à la troisième personne (qui place de façon originale le personnage de façon excentrée), le joueur arpente le dédale de la prison sans dessus dessous.

Une aventure éprouvante

A chaque recoin, derrière chaque mur peut se cacher un danger, une créature. Il faut être aux aguets d’autant qu’ici, les combats sont rudes. Le système d’esquives et de parades au stick gauche prend du temps pour être appréhendé, et on meurt ici souvent dans les premières heures de ce périple. L’inventaire très limité ne contient que peu de soins ou de munitions. Une caractéristique propre au genre survival et qui va accentuer une tension déjà omniprésente, grâce à une mise en scène et des jeux d’ombres et de lumières parfaitement maîtrisés.

L’aventure ne se destine pas à tous les joueurs. Mais ceux qui s’y lanceront la trouveront sans doute délicieusement éprouvante.

The Callisto Protocol, Krafton, sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.