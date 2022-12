Comment la réalité virtuelle aide à diagnostiquer la santé visuelle avec précision

Une nouvelle prouesse made in France. Grâce à la réalité virtuelle, la société Eyesoft a mis au point un système capable de détecter les troubles oculaires avec précision. De quoi révolutionner le choix des verres pour les lunettes afin d'offrir une paire vraiment sur mesure, mais aussi d'anticiper des maladies plus graves.

Casque de réalité virtuelle vissé sur le crâne, le client d'un opticien parcours une expérience 3D inédite en flânant dans un parcours à 360°. Si la promenade peut paraître anodine, l'expérience, elle, est tout à fait sérieuse et en moins de 4 minutes et 30 secondes, celle-ci va permettre de détecter avec précision et de manière préventive l'apparition de troubles oculomoteurs.

Car la vision double, les tremblements oculaires ou encore l'amputation du champ visuel ne sont pas à prendre à la légère, tandis qu'un léger strabisme par exemple peut avoir des conséquences sur la fabrication d'un verre progressif afin d'offrir un meilleur confort visuel. Voici, en somme, le programme délivré par la société française Eyesoft, fondée en 2017 par deux orthoptistes, Audrey Persillon et Thomas Didier, convaincus par l'apport de la 3D dans ce secteur.

Si l'on savait la réalité virtuelle très utile dans le milieu médical, les apports de cette technologie irradient désormais tous les secteurs professionnels liés à la santé. Et le travail mené par Eyesoft le démontre. Sans remplacer l'expertise des ophtalmologues ni des orthoptistes sur les patients, l'expérience proposée vient en complément pour apporter une plus grande précision.

«La véritable révolution apportée par la réalité virtuelle a été l'usage de l'eyetracking [NDR : des capteurs pour suivre les mouvements des yeux et déterminer où le regard se porte]. Grâce à la 3D et cette technologie, on projette des informations au millimètre près, on peut alors avoir des données objectives. On sait par exemple déterminer si un strabisme entraîne un déséquilibre à 8,5 cm et non pas 10 cm de distance comme on pouvait le juger approximativement auparavant», explique pour CNEWS Audrey Persillon. L'outil peut même être utilisé dans le cadre de la rééducation, et déjà plus de 20.000 patients ont suivi ce programme.

Un travail national autour de la prévention

Si Eyesoft équipe les spécialistes de la vue avec son système baptisé EMAA Pro, depuis quelques semaines les opticiens peuvent également l'utiliser sous le nom d'EMAA check, uniquement pour la prévention. «Il n'y a que 6.000 orthoptistes en France, alors que les opticiens sont quasiment présents dans toutes les villes de l'Hexagone, ils ont donc un rôle précieux à jouer. D'autant que tout le monde finit par y aller dans sa vie», argumente Audrey Persillon. L'idée étant de développer la prévention de proximité. Un réseau précieux, à l'heure où plusieurs mois d'attente sont parfois nécessaires pour obtenir un rendez-vous chez un professionnel de santé.

Parallèlement, cette start-up bordelaise a noué un partenariat avec le réseau Krys. L'idée ici est de proposer une expérience similaire, mais qui vise à récolter des données afin d'adapter la géométrie des verres progressifs. En effet, de nombreux patients se plaignent de leur inconfort visuel, en raison d'une paire de lunettes parfois inadaptée.