Handicaps : Apple montre les fonctionnalités d'accessibilité de ses appareils dans une vidéo

Pour célébrer la journée internationale des personnes handicapées, ce samedi 3 décembre, Apple a mis en ligne une vidéo montrant tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec des fonctionnalités d'accessibilité. Un clip touchant qui sensibilise également sur le courage dont font preuve plusieurs millions de personnes à travers la planète au quotidien.

Lorsqu'on parle technologie, on souligne régulièrement la fracture sociale qui divise le monde, entre ceux qui peuvent accéder au monde numérique et ceux qui n'en ont pas les moyens. Mais on oublie aussi les personnes qui doivent au quotidien surmonter leur handicap pour vivre avec. C'est à toutes ces personnes qu'Apple a dédié un clip spécial intitulé «The Greatest» (Les meilleurs), rappelant combien l'accessibilité pour tous est importante, même dans un monde digital. Une vidéo qui fait écho à la journée mondiale des personnes handicapées, qui a lieu ce samedi 3 décembre.

Parallèlement, la marque à la pomme profite de cette journée pour réquisitionner les employés de ses Apple Store, puisqu'ils feront des démonstrations gratuites des diverses fonctionnalités d'accessibilités sur différents appareils. Car depuis les années 1980, Apple a développé toute une panoplie d'outils pour accompagner les personnes en fonction de leur handicap.

Des aides précieuses au quotidien

Aujourd'hui, on peut par exemple découvrir des aides pour les problèmes de vision, à l'instar de l'effet Loupe pour grossir les caractères sur iPhone ou encore le système VoiceOver pour lire les textes aux personnes malvoyantes ; de même pour les commandes vocales sur iPhone et le système de suivi de la tête et des expressions faciales sur Mac pour remplacer la souris, pour les personnes qui ne pourraient par l'utiliser ; ou encore l'AssistiveTouch qui permet de faire des opérations complexes sur un iPhone ou un iPad par un simple toucher, après l'avoir activé avec Siri.

Apple y montre aussi les systèmes de reconnaissance sonore disponibles sur iPhone et Apple Watch, qui permettent à des personnes malentendantes d'être averties d'un bruit, d'une alarme ou même des pleurs d'un bébé par une notification visuelle. Enfin, le clip vidéo montre une fonctionnalité inédite permettant de reconnaître ce qu'il y a d'inscrit sur une porte, afin de guider une personne aveugle ou malvoyante.

En France, près de 2,8 millions de personnes souffrent d'au moins une limitation fonctionnelle, selon la CNSA, et leur quotidien peut s'en trouver bouleversé.