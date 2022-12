Noël 2022 : 5 cadeaux low-tech pour les nostalgiques

Les technologies d'antan dites «low-tech», venues des années 1970-1980, restent tendance et rappellent une douce nostalgie.

En voici cinq, créées en 2022, mais qui nous transportent dans le passé. Souvent proposées à des prix abordables, elles constituent des cadeaux originaux. Lecteurs cassettes, platines vinyles, appareils photo instantanés ou encore radio connectées agissent comme des «madeleines de Proust» pour revivre une certaine magie. Mais ces appareils ont aussi évolué pour se mettre à la page des agréments d'aujourd'hui, en incorporant des connectiques Bluetooth ou encore des compatiblités pour le streaming audio.

Le lecteur cassettes

© We Are Rewind

Comme les vinyles, les cassettes ont la vie dure et si dans vos placards vous en possédez encore, alors il est peut-être temps de les réécouter. La start-up française We Are Rewind surfe sur cette tendance rétro pour offrir un véritable lecteur qui rappelle les fameux Walkman créés par Sony en 1979. Mais en 2022, le monde a changé et c'est sur un modèle premium doté d'un boîtier solide tout en aluminium que We Are Rewind mise. S'il est toujours possible de brancher un casque avec sa prise mini-jack, le Bluetooth peut aussi être activé pour les écouteurs et casques sans fil. De quoi retrouver ses vieilles compiles, voire investir dans de nouvelles cassettes puisque ce modèle dispose aussi d'une fonction enregistrement. Et à l'essai, le son s'avère vraiment bon, avec son petit effet de bande qui se déroule ou qu'on rembobine.

Lecteur cassette, We Are Rewind, 149 €.

Le graveur de vinyles de poche

© Teenage Engineering

La société suédoise Teenage Engineering est bien connue des amateurs de musique électro pour produire des synthés originaux et design. Pour Noël, elle a ressucité un vieux système de gravure de vinyle le Record Factory, designé avec le Japonais Yuri Suzuki. Une fabrique à vinyle domestique qui n'est pas nouvelle, mais ici remise au goût du jour. L'objet est vendu en kit et il faut tout assembler minutieusement pour le construire. De petits disques au format 5 pouces de diamètre peuvent être gravés (avec précaution) pour enregistrer vos productions ou des chansons chantées par vos enfants. Cette mini-platine dispose même d'un haut-parleur pour les écouter tel un mange-disque. Attention toutefois, sous son air de jouet, l'appareil requière une certaine connaissance et n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

PO-80 Record Factory, Teenage Engineering, 149 €.

La radio branchée

© Polaroid

Bien connue des photographes, la marque Polaroid investit cette année le domaine de l'audio avec des enceintes typées rétro, à la manière des des ghettos blasters et boom box des années 1980, mais en plus compact et plus discret. C'est le cas du modèle P3 qui sert non seulement d'enceintes pour écouter en streaming vos artistes préférés via vos applications (Spotify, Apple Music, Deezer...), mais aussi... la radio. Polaroid a même pensé à des chaînes maison puisque cinq sont accessibles sans pub et sans frais où les experts musicaux de Polaroid vont partager leurs goûts musicaux et les artistes émergeants selon divers courants musicaux. Un petit plus sympa, même si l'objet permet aussi d'écouter vos radios françaises préférées.

P3, Polaroid, 189,99 €.

L'appareil photo

© Fujifilm

Avec son look rétro, l'Instax Mini Evo renferme tout le savoir-faire de Fujifilm en matière de phtographie instantanée. On retrouve ici le même système que pour les précédents modèles d'appreils Instax, mais la marque japonaise y ajoute plusieurs fonctionnalités connectées intéressantes. A commencer par la possibilité de l'appairer avec son smartphone pour qu'il imprime les photos prise avec celui-ci. Ce Mini Evo n'en oublie pas d'être un vrai appareil photo avec une bague qui permet notamment de sélectionner rapidement plusieurs modes créatifs avant la prise de vue (noir et blanc, sépia, vif...), tandis que la bague de l'objectif permet de choisir d'autres options (vignettage, fish-eye...) pour multiplier les styles de photos.

Instax Mini Evo, Fujifilm, 199,99 €.

La platine vinyle

© Audio-Technica

En matière de platines, la réputation d'Audio-Technica n'est plus à faire. Mais cette année, la marque japonaise fête ses 60 ans et produit, pour l'occasion, une platine vinyle tout en transparence : l'AT-LP2022. Un modèle limité à 3.000 exemplaires et réalisé avec un plateau translucide en acrylique. Son bras mécanique est équipé d'excellents matériaux comme la fibre de carbone, tandis que le système d'entraînement par courroie dispose de capteurs pour maintenir une vitesse de lecture régulière. Un modèle qui assure une excellente qualité sonore.

AT-LP2022, Audio-Technica, 1.199 €.

