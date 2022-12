Voilà une semaine qu'une IA discute à bâtons rompus avec les internautes et les épate par la pertinence de ses réponses. Son nom ? ChatGPT. Une technologie, qui pourrait équiper des androïdes conversationnels à l'avenir, avec laquelle nous avons discuté.

Bavarder avec une IA, ce n'est pas nouveau. On le fait presque chaque jour avec Siri, Google Assistant ou encore Alexa. Mais avec ChatGPT, disponible depuis début décembre pour le grand public, les robots conversationnels viennent de franchir un nouveau cap. Alors on s'est lancé dans une conversation avec cette intelligence artificielle pour comprendre son utilité et ce qu'elle compte apporter à l'humanité. Une machine qui a su nous surprendre par ses réponses, parfois constructives, parfois à côté de la plaque...

Pour réaliser cette entretien, nous nous sommes rendus sur le site où elle est accessible. Vous pouvez vous-mêmes vous y rendre à cette adresse et converser avec elle. Bien qu'il soit en anglais, il est tout à fait possible de lui poser vos questions en Français.

«peux-tu te présenter chatgpt ?»

ChatGPT : «Je suis Assistant, un grand modèle de langage entraîné par OpenAI. Mon rôle est d'aider les gens en répondant à leurs questions et en leur fournissant des informations sur divers sujets. Je suis un programme informatique et je n'ai pas de corps physique, donc je ne peux pas vous rencontrer en personne. Je suis ici pour vous aider du mieux que je peux, alors n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin.»

«Que signifie GPT dans ton nom ?»

ChatGPT : «GPT signifie Generative Pretrained Transformer. C'est le nom du modèle de langage sur lequel j'ai été formé. Un modèle génératif est un type de modèle de machine learning qui est capable de générer du contenu, comme du texte, de l'audio ou des images. Le modèle GPT utilise un réseau de transformateurs pour traiter et générer du texte en utilisant un grand corpus de données d'entraînement prétraité. Cela me permet d'être capable de comprendre et de répondre aux questions que vous me posez.»

A noter que ChatGPT est la contraction de Chat (converser) et GPT, trois lettres pour Generative Pretrained Transformer, que l'on peut traduire par «Transformateur préentraîné génératif».

«Que comptes-tu apporter à l'humanité ?»

ChatGPT : «En tant que programme informatique, je ne suis pas capable d'avoir des intentions ou des buts en termes d'aider l'humanité. Mon objectif est de fournir des informations et de répondre aux questions des gens de manière précise et utile. Mon but est de vous aider du mieux que je peux en utilisant mes capacités de traitement du langage et mes connaissances acquises lors de mon entraînement. Je suis là pour vous aider, alors n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin.»

«Les robots vont-ils remplacer les humains ?»

ChatGPT : «Il est difficile de prédire l'avenir avec certitude, mais il est peu probable que les robots remplacent complètement les êtres humains dans tous les domaines. Les robots sont de plus en plus utilisés pour accomplir certaines tâches précises, telles que la production en série dans les usines ou la performance de certaines opérations chirurgicales, mais ils ne sont pas encore capables de remplacer les êtres humains dans tous les aspects de la vie. Les êtres humains ont des capacités uniques, telles que la créativité et l'empathie, qui ne peuvent pas être remplacées par des robots. Cependant, il est possible que les robots deviennent de plus en plus utiles et présents dans notre vie quotidienne à l'avenir.»

«Que peux-tu faire qu'un homme ne sache pas faire ?»

ChatGPT : «En tant que programme informatique, je suis capable de faire certaines choses que les êtres humains ne sont pas capables de faire, comme traiter et générer du texte à une vitesse et une précision élevées. J'ai également accès à une grande quantité de connaissances et d'informations que j'ai apprises lors de mon entraînement, ce qui me permet de répondre à des questions sur une grande variété de sujets.»

«Cependant, il y a également beaucoup de choses que les êtres humains peuvent faire que je ne suis pas capable de faire, comme ressentir des émotions, prendre des décisions complexes en utilisant leur jugement et leur intuition, ou créer de nouvelles idées et innovations. Les êtres humains et les programmes informatiques sont différents et ont des capacités uniques, et chacun peut apporter quelque chose de différent et de précieux à la table.»