«Arnaque au faux support technique» : quelle est cette escroquerie dont il faut se méfier ?

Régulièrement utilisée, l’arnaque au faux support technique prend de l’ampleur ces dernières semaines en France avec des milliers de victimes et un lourd préjudice. Cette dernière vise à détourner l’argent des personnes ciblées en leur faisant croire que leur ordinateur est bloqué par un virus factice.

Une escroquerie particulièrement lucrative. L’arnaque au faux support technique est revenue au premier plan ces dernières semaines avec des milliers de victimes et un lourd préjudice économique. Cette dernière vise à détourner l’argent des personnes ciblées en leur faisant croire que leur ordinateur est bloqué par un virus factice.

Dans les faits, les victimes voient donc apparaître sur leur écran d’ordinateur un message indiquant que ce dernier est touché par un virus. Pour le débloquer, elles doivent appeler un numéro de téléphone. A l’autre bout du fil, un escroc propose de remettre la machine en état de marche moyennant une contribution financière. Or, l’ensemble de ce stratagème est créé par les arnaqueurs afin de soutirer de l’argent à leurs victimes.

Pour se prémunir d’une telle arnaque, il est recommandé de ne jamais donner suite à ce type de messages, même si votre ordinateur est bloqué et qu’une société se présentant comme agréée se propose de vous aider. La plupart du temps, un simple redémarrage de votre appareil suffit à régler le problème rencontré. En cas de doute, il est possible de joindre un réparateur ou de vous rendre sur Cybermalveillance.gouv.fr.

Une arnaque qui a fait Plus de 4.000 victimes

Après des mois d’investigation, sept personnes appartenant à ce réseau ont été interpellés par la police judiciaire en région parisienne, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), au Puy-en-Velay (Haute-Loire), à Martigues et à Istres (Bouches-du-Rhône).

Elles sont soupçonnées d’avoir, par l’intermédiaire de deux sociétés basées à Montpellier (Hérault) et à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), extorqué à plus de 4.000 internautes des sommes allant jusqu’à 1 800 euros en les incitant à appeler un centre d’appel basé en Tunisie. D’après l’UFC-Que Choisir, une des deux sociétés aurait détourné 1,2 million d’euros en quatre mois d’activité grâce à cette arnaque.

Les escrocs ont même recontacté ultérieurement certaines victimes en se faisant passer pour un service censé leur permettre de récupérer l’argent volé. Grâce à ce subterfuge, ils ont pu extorquer de l'argent une seconde fois à certaines victimes en récupérant leur relevé d'identité bancaire (RIB).

Au total, six des sept personnes interpellés ont été mises en examen pour escroquerie, tentative d'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions liées au système de traitement automatisé des données et blanchiment d'escroquerie en bande organisée. Trois d’entre elles ont été mises en détention provisoire et trois autres placées sous contrôle judiciaire.