Noël 2022 : voici les meilleurs téléviseurs de l'année

L'achat d'un téléviseur pour le foyer est souvent au cœur des discussions des fêtes de fin d'année. Et les constructeurs le savent, en n'hésitant pas à mettre en avant leurs dernières avancées technologiques en la matière.

En 2022, le marché des téléviseurs n'a pas connu de véritable révolution, toutefois cette période se révèle intéressante, car elle a permis aux constructeurs de consolider leur expérience et surtout de parfaire les dernières technologies lancées ces deux dernières années. Les téléviseurs actuels s'avèrent donc souvent mieux finis, mais aussi mieux pensés en termes d'ergonomie.

Les tarifs mentionnés sont basés sur les prix publics conseillés et ne tiennent pas compte d'éventuelles remises accordées par les revendeurs.

Samsung NEO QLED 2022 QN85B Serie 8

Toujours leader du marché des téléviseurs, Samsung livre cette année une gamme intéressante avec ses Neo QLED affichant une luminosité éclatante. Les mini LED qui parsèment sa dalle livrent ici une restitution flatteuse des couleurs. On l'apprécie autant pour l'expérience cinéma que pour les jeux vidéo. Côté design, la firme sud-coréenne mise sur la finesse de son design, avec un écran épais de seulement 25 mm. La gamme 2022 des Neo QLED est disponible en 55, 65, 75 et 85 pouces.

NEO QLED 2022 QN85B Serie 8, Samsung, à partir de 1.499 €

Sony Bravia X94K

L'expertise de Sony n'est plus à démontrer lorsqu'on parle d'image. Et le nouveau téléviseur X94K se présente avec d'excellents retours compte tenu de ses capacités. La société japonaise y implante son processeur haut de gamme Bravia XR, qui traite les images en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour la magnifier et la rendre fidèle. Ici, Sony mise sur la technologie LCD avec un rétro éclairage à LED pour donner plus de chaleur aux couleurs. La marque pense aussi aux gamers, en promettant une expérience 100 % compatible avec la PS5 notamment.

Bravia X94K en 65 pouces, Sony, 1.799 €

LG OLED EVO C2

Maître de la technologie OLED, LG affiche sa gamme Evo C2 cette année avec fierté. La marque peut se le permettre puisqu'il s'agit d'une valeur sûre sur le marché. Ce téléviseur s'adresse aux cinéphiles mais aussi aux gamers, avec des temps de réponse de 0,1 ms, tandis que sa technologie intègre le Dolby Vision Gaming 4K, à 120 images par seconde. LG pense d'ailleurs à toutes les bourses et tous les besoins avec ce modèle, qu'il décline sous six formats : 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces.

OLED Evo C2, LG, à partir de 1.399 €

Philips OLED 807 2022

Toujours bien positionnée sur le marché, la gamme OLED 807 de Philips s'offre de belles innovations cette année. La marque s'est en effet employée à travailler la luminosité de la technologie OLED, connue pour ses noirs profonds. Ici, Philips y ajoute un procédé assurant un gain de 30 % de la luminosité par rapport à une dalle OLED classique. Un plus non négligeable qui s'avère plus flatteur pour la rétine, tout en conservant un haut niveau de contraste. Enfin, ce téléviseur profite toujours du système Ambilight, qui projette sur les murs un jeu de couleurs en adéquation avec l'image regardée. L'écran est disponible en 55, 65 et 77 pouces.

OLED 807 2022, Philips, à partir de 1.500 €

Hisense QLED U7HQ

Hisense s'est fait remarqué encore cette année durant la Coupe du monde de football, dont il est l'un des sponsors principaux. Mais 2022 marque aussi le lancement chez ce constructeur chinois d'un téléviseur de très bonne conception : le QLED U7HQ. Sa dalle 4K affiche une image précise et lumineuse. Ici, Hisense ajoute aussi sa technologie Smooth Motion, qui gère mieux les flous liés aux scènes d'action ou lors des retransmissions sportives pour les rendre plus nettes. Un modèle intéressant en 65 pouces.

QLED U7HQ 65 pouces, Hisense, 899 €

Retrouvez nos sélections Noël 2022 ici