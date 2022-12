Twitter : Elon Musk annonce qu'il va quitter la tête du réseau social

Elon Musk a annoncé mardi sur Twitter qu’il quitterait la tête du réseau social dès qu’il aura «trouvé quelqu’un d’assez fou» pour prendre sa place. Le milliardaire a précisé qu’il resterait maître des opérations sur les «équipes logiciel et serveurs».

Les internautes ont parlé et le dirigeant va s’exécuter. Questionnés ce lundi sur Twitter pour savoir si Elon Musk devait garder la tête de l’entreprise, 57,5 % des 17,5 millions de votants ont répondu par la négative. Le milliardaire a donc annoncé ce mardi qu’il ne conserverait pas ce statut et qu’il se consacrerait à la direction des «équipes logiciel et serveurs». Il a précisé qu’il partirait quand il aura «trouvé quelqu’un d’assez fou» pour assurer son rôle.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022