ChatGPT : voici ce qui nous attend en 2023, selon les prédictions de l'intelligence artificielle

ChatGPT, l'intelligence artificielle (IA) de l'association OpenAI, fondée par Elon Musk, a ses propres prédictions pour l'année 2023 qui vient de commencer.

Des présages relativement approximatifs. La rédaction d'Usbek & Rica, média spécialisé dans les enjeux d'avenir, s'est essayé à une conversation avec l'intelligence artificielle américaine ChatGPT pour prédire (du moins essayer) ce que réserve l'année 2023 sur différents sujets.

beaucoup de questions, peu de réponses

«Si une épidémie de virus devait survenir pendant l’année 2023, il serait important de suivre les recommandations des autorités sanitaires et de prendre les mesures nécessaires pour protéger votre santé et celle de votre entourage», a répondu ChatGPT sur l'éventualité d'un nouveau virus à l'instar du Covid-19, qui connaît une explosion des cas en Chine.

Finalement, cela ne nous indique pas vraiment les risques que l'on pourrait encourir. Cependant, l'IA se veut tout de même rassurante. En effet, les mots «liberté», «espoir» et «possibilités» reviennent fréquemment quand on lui demande de caractériser l'année.

De manière très pragmatique, l'IA prévoit que nous ne sommes pas à l'abri d'événements imprévus «tels que des catastrophes naturelles ou des conflits, ou des défis personnels ou professionnels», rapporte Usbek & Rica.

pour la coupe du monde de rugby, aucune certitude

Selon ChatGPT, «si l’équipe de France [ de Rugby, Ndlr ] parvient à retrouver son niveau de performance et à afficher une bonne cohésion, elle pourra sans doute jouer un rôle important dans la compétition» mondiale. Une réponse qui, on l'espère, portera chance au XV de France, qui débutera la Couype du monde le 8 septembre prochain contre l'Italie, au stade de France.

Sur les femmes à suivre en 2023, le sytème a peiné à répondre de manière cohérente, et ne savait pas différencier les militantes Gretha Thunberg et Angela Davis, par exemple. Cependant, elle a été très réactive pour les hommes, citant entre autres, Elon Musk et Jeff Bezos.

Toutefois, ChatGPT reconnaît qu'elle peut «uniquement donner des informations basées sur ce qu'(elle) connait déjà et sur des hypothèses raisonnables».

De fait, une chose est sûre selon l'IA, il est impossible que l'année 2023 sonne «la fin de la gravitation» ou encore que l'on «découvre une forme de vie extraterrestre intelligente et avancée».