iPhone : changer les batteries va coûter plus cher dès le 1er mars

Les batteries coûteront bientôt plus cher sur les iPhone. Apple prévoit une hausse de prix de 24 euros tous modèles confondus, sauf pour l'iPhone 14, à compter du 1er mars prochain.

L'inflation mais aussi les problèmes de pénurie de composant électronique ont un impact sur le marché des smartphones. Et si le prix global des mobiles a augmenté en 2022, la nouvelle année n'y échappera pas non plus. Apple vient d'annoncer sur son site officiel la hausse prochaine du prix des batteries de ses smartphones, avec une augmentation de 24 euros à compter du 1er mars prochain.

Si le prix de la batterie pour un iPhone 14 ne changera pas et restera à 119 euros après le 1er mars, l'ensemble des modèles d'iPhone antérieurs seront concernés. Ainsi, les propriétaires d'un iPhone 13, 12, 11, X, Xr ou Xs devront débourser 99 euros, contre 75 euros actuellement, lorsqu'ils changeront leur batterie. Tandis qu'il en coûtera 79 euros, contre 55 euros, pour les modèles 8, 7, 6S, 6, SE, 5S.

Un geste pour prolonger la durée de vie d'un iPhone

Changer la batterie d'un smartphone fait partie des opérations essentielles et assez courantes lorsque celui-ci donne des signes de fatigue, généralement au bout de 2-3 ans, lorsqu'il est utilisé quotidiennement. Un geste qui permet de prolonger la vie d'un mobile.

Ce type de changement est généralement réalisé également par les sociétés spécialisées dans le reconditionnement des smartphone. La hausse du prix des batterie pourrait d'ailleurs avoir des conséquences sur les prix de revente des iPhone reconditionnés.