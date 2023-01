Astronomie : Unistellar présente son télescope intelligent pour observer l'espace, même en pleine ville

Les passionnés d'astronomie peuvent regarder en direction de Las Vegas cette semaine. La société Unistellar a dévoilé l'eQuinox 2, son nouveau télescope capable de mettre en valeur des galaxies, même sous un ciel urbain où la pollution lumineuse est omniprésente.

Déjà présente sur le secteur des télescopes intelligents avec l'eVscope (que nous avions déjà pu tester en 2020)s notamment pour observer la voûte céleste même en ville, Unistellar vient de dévoiler ce mercredi 4 janvier un nouveau modèle dénommé eQuinox 2. La société française a choisi de mettre en lumière son nouveau bébé lors du CES, qui se déroule actuellement à Las Vegas.

Le plus grand salon mondial de la tech permet ainsi de montrer la technologie qui équipe ce nouveau téléscope, et qui sera commercialisé à partir de la mi-février pour un prix affiché à 2.499 euros. Cette somme situe cet appareil dans le budget moyen des astronomes amateurs, qui souhaitent explorer le ciel nocturne profond avec des optiques de qualité.

L'idée est de coupler ce modèle avec une application grand public qui permet de pointer automatiquement ce télescope motorisé vers plus de 5.000 objets célestes. L'ensemble des coordonnées y sont enregistrées, et il suffit par exemple de sélectionner Jupiter pour en observer la tempête géante qui forme son «œil», ou encore la galaxie d'Andromède pour la repérer tout de suite.

«L'eQuinox 2 est doté d'une fonctionnalité de réduction intelligente de la pollution lumineuse, une technologie Unistellar qui élimine numériquement ses effets négatifs pour permettre aux utilisateurs vivant dans des environnements densément urbanisés d'observer les profondeurs de la galaxie et au-delà, avec un niveau de détail surprenant», explique Unistellar, dont la communauté de plus de 10.000 astronomes amateurs et professionnels échange ses travaux. Certains événements permettent même de collaborer avec la Nasa et le Seti (Search for extra-terrestrial intelligence).