Withings dévoile un système d'analyse d'urine à domicile

Spécialiste des objets connectés liés à la santé, Withings a dévoilé au CES de Las Vegas un système permettant de réaliser des analyses d'urine en passant par les toilettes de son domicile. Baptisé U-Scan, ce capteur s'adapte à tout type de WC.

La grand messe de la tech est sur le point d'ouvrir ses portes à Las Vegas, et déjà les sociétés lèvent le voile sur leurs inventions. A commencer par la société française Withings, qui révèle une nouvelle curiosité : un capteur permettant d'analyser l'urine des différents membres du foyer.

Le U-Scan est présenté comme «un laboratoire de santé miniaturisé» qui se place directement dans la cuvette des toilettes. Son but ? Démocratiser un examen que l'on fait généralement une fois par an en France. Un objet connecté qui a d'ailleurs une valeur médicale, puisque les résultats transmis peuvent être partagés avec votre médecin ou tout autre professionnel de santé.

«Avec plus de 3.000 métabolites, l'urine est un témoin extraordinaire d’évaluation et de surveillance de la santé. Elle donne un aperçu immédiat du métabolisme de chacun et fait partie intégrante du suivi et de la détection d'un grand nombre d’informations sur sa santé», explique Withings dans un communiqué.

Concrètement, cette pastille de 9 cm de diamètre s'accroche sur le rebord de la cuvette pour être placée sous le jet d'urine. L'objet va «ingérer» le fluide pour activer ses capteurs qui vont alors se livrer à une analyse chimique. Cette dernière est ensuite transmise à votre mobile via une application dédiée. Withings précise que chaque cartouche est utilisable trois mois avant d'être renouvelée. Surtout, le U-Scan est capable de détecter les différents membres du foyers pour livrer des analyses personnalisées. Il n'est donc pas besoin de changer l'objet à chaque fois qu'une personne passe aux toilettes, d'autant que l'objet se purge tout seul.

Dans les faits, les résultats afficheront une analyse de la gravité spécifique, du pH, de la vitamine C et des niveaux de cétone (pour évaluer la glycémie). L'application pourra livrer différentes recommandations personnalisées quant à vos besoins en hydratation et à votre équilibre alimentaire.

Un petit labo à... 500 euros

Cette innovation, déjà très remarquée au CES de Las Vegas, sera commercialisée dans le courant du 2e trimestre de l'année. Son usage aura toutefois un coût, puisque Withings annonce un prix de vente aux particuliers de 499,95 euros. Il s'agit ici d'un kit de démarrage qui sera équipé d'une cartouche pour les trois premiers mois d'utilisation. Il sera ensuite possible de recharger l'appareil. Withings n'a toutefois pas précisé le coût des recharges.

«Avoir ces données au quotidien va permettre à l'utilisateur ou l'utilisatrice, et au corps médical, de comprendre la santé de la personne, puisque ce ne seront pas des mesures qu'on va faire une fois tous les ans, ou tous les deux ans», a souligné Mathieu Letombe, CEO de Withings, auprès de l'AFP.