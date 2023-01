BMW Vision Dee : comment fonctionne cette voiture capable de changer de couleur à volonté

BMW a dévoilé un nouveau prototype de voiture dont la peinture peut changer de couleur à volonté. Une technologie montrée actuellement au CES de Las Vegas (Etats-Unis), la grand-messe du secteur high-tech.

Pourra-t-on changer la couleur de sa voiture comme on accorde la tenue de nos vêtements au gré de nos envies ? Le constructeur allemand BMW rejoint ce concept en dévoilant une peinture capable de changer la couleur de la carrosserie d'un véhicule à volonté. Une technologie que la marque avait déjà dévoilée lors du CES 2022 et qui revient dans une version plus avancée pour l'édition 2023 du célèbre salon du secteur high-tech.

La Vision Dee, c'est son nom, est une voiture caméléon. Dee aussi pour Digital emotional experience, puisque BMW veut donner le contrôle esthétique du véhicule à son conducteur. Et c'est l'acteur Arnold Shwarzenegger lui-même qui est venu la présenter sur scène lors d'un show bien rôdée chez BMW.

Lors de cette présentation, le constructeur automobile a expliqué que ce revêtement high-tech était constitué de millions de capsules miniatures où des pigments colorés sont chargés négativement. Il est alors possible de les activer pour créer des motifs et des couleurs différentes.

Si la démonstration de 2022 montrait un véhicule capable de virer du blanc au noir et de créer des motifs, celle de 2023 a franchi un nouveau cap puisque c'est toute une palette de couleurs qui est accessible. Vous souhaitez des bandes blanches sur un fond rouge pour donner un aspect sportif à votre voiture ou bien un aspect damier aux couleurs dans un sublime dégradé ? Une suite logicielle permet ici de répondre à vos goûts. Et si madame ou monsieur préfère le bleu, tandis que vous aimez le noir, il n'y aura plus de débat au sein du couple.

Au-delà des goûts et des couleurs, BMW explique également que la mue de ce véhicule électrique pourrait avoir un impact sur la mécanique et les batteries. Il est en effet admis qu'un véhicule noir a tendance à chauffer plus rapidement sous le soleil, alors qu'un véhicule blanc ou de couleur claire sera un peu moins impacté sous de fortes chaleurs. A l'inverse, un véhicule foncé pourra mieux capter la chaleur par un soleil hivernal par exemple. Un moyen de préserver les batteries ou encore de mieux gérer la climatisation et le confort des passagers, imagine-t-on.