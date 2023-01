Voici 4 astuces efficaces pour recharger plus vite son smartphone

Musique, GPS, vidéos, réseaux sociaux… 77 % des Français possèdent un smartphone et 94 % d’entre eux l’utilisent quotidiennement, selon l’Arcep. Voici comment le recharger plus rapidement et partir l’esprit serein, si vous êtes dans le rouge.

Ils sont devenus le prolongement de nous-mêmes. Et alors que les performances des téléphones ne cessent de s’améliorer, la batterie, elle, peine à suivre. Quoi de plus frustrant qu’attendre des heures que son téléphone affiche 100 % de batterie ? Heureusement, il existe quelques astuces pour accélérer le processus.

Laisser votre smartphone de côté

Cela peut paraître évident, mais pour charger rapidement son téléphone, il faudra vous montrer patient et vous garder d’y toucher.

Avant la charge, fermez les applications ouvertes, qui entraînent une surconsommation d’énergie. Désactivez également le wifi, les données mobiles et la localisation. La charge sera bien plus rapide.

Utiliser le mode avion ou le mode économie d’énergie

Tous les smartphones sont équipés du mode avion ou d’un mode économie d’énergie. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez également éteindre votre smartphone.

En outre, beaucoup d’appareils disposent d’un mode «ultra économie d’énergie» : plus radical, il limite les performances de l’appareil. La lumière s’abaisse, les fonctionnalités sont réduites au strict minimum et là encore, votre téléphone chargera plus vite.

Ne pas attendre de tomber à zéro

Si vous avez l’habitude d’épuiser votre batterie jusqu’à atteindre le seuil fatidique des 5 % et moins, arrêtez tout de suite : cela risquerait d’endommager prématurément la batterie de l’appareil.

L’idéal est de charger votre téléphone régulièrement et de ne pas le laisser se décharger en-dessous de 20 %. A contrario, évitez de le laisser branché toute la nuit. Certes, c’est un peu contraignant, mais cela devrait prolonger sa durée de vie.

Opter pour un chargeur de qualité

Enfin, tous les chargeurs ne se valent pas. Il est important de vérifier que le vôtre respecte les normes européennes. Le must : utiliser le chargeur d’origine de votre smartphone, plus adapté. Cela vous évitera également d’abîmer votre appareil.

Dernier élément à prendre en compte : on charge beaucoup plus vite son téléphone sur une prise murale ou une multiprise que sur un ordinateur.