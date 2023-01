Swatting : quel est ce phénomène inquiétant qui touche des streamers français ?

Phénomène déjà connu aux Etats-Unis, le «swatting» touche également des streamers français. Dernier en date, Corentin Chevrey, alias RocKy (404.000 abonnés sur Twitch), a été victime de ces canulars qui peuvent engendrer de lourdes peines pour leurs instigateurs.

Il était 4h30 du matin lorsque la police a débarqué au domicile de Corentin Chevrey le 11 janvier dernier. Plus connu sous le nom de RocKy sur Twitch, où les fans de Fifa le regardent presque quotidiennement, ce jeune homme de 24 ans a été victime d'un canular qui a bouleversé sa vie.

Dix membres des forces de l'ordre ont pénétré de force chez lui, armes à feu en main, après qu'une personne se faisant passer pour ce gamer professionnel a appelé la police en expliquant qu'«il avait égorgé sa copine». Un canular de très mauvais goût qui a eu également des conséquences pour sa famille, puisque la police est également intervenue en force au domicile de son père, a affirmé Corentin Chevrey.

4h30 du matin et je viens de me faire SWAT.



10 personnes qui débarquent avec bouclier et fusil d’assaut chez moi parce que quelqu’un a appelé en se faisant passer pour moi en disant que j’ai égorgé ma copine, que je suis armé et prêt à tirer sur tous le monde



C’est drôle genre ?

— Corentin Chevrey (@Vitality_RocKy) January 11, 2023