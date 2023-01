Réseaux sociaux : Voici les 10 personnalités les plus suivies en 2023

Suivis par des millions d’internautes sur les réseaux sociaux, ils ont un impact considérable sur leur communauté et sont à l’origine des différentes tendances. Instagram, Twitter, Facebook… Voici le top 10 des personnalités les plus influentes en 2023, sur ces trois plates-formes.

Les réseaux sociaux font partie intégrante de nos vies. Si les durées d'utilisation sont très variables selon les pays, en moyenne dans le monde, les internautes passent 2 heures et 27 minutes par jour sur les différentes plate-formes.

Qu’ils soient sportifs, artistes ou influenceurs, les personnes les plus suivies comptabilisent alors plusieurs millions de followers à elles seules. Souvent utilisées par les marques pour différentes campagnes marketing, le site Search Engine Journal s’est penché sur ces 10 personnalités les plus suivies du moment sur Instagram, Twitter et Facebook.

Cristiano Ronaldo : 787 millions de followers

De sa vie de famille aux différentes polémiques qui l’éclaboussent, le Portugais qui joue désormais à Al-Nassr en Arabie Saoudite, fascine autant sur les terrains de football qu’en dehors.

Lionel Messi : 530 millions de followers

Récemment couronné champion du monde, la légende du football argentin reste toutefois derrière son éternel rival portugais. Du moins sur les réseaux sociaux.

Selena Gomez : 499 millions de followers

Actrice et musicienne américaine, l'ancienne star de Disney a grandi, mais exerce toujours une grande influence.

Justin Bieber : 477 millions de followers

Révélé grâce à des vidéos postées sur YouTube, le chanteur canadien attire toujours autant d’internautes.

Kylie Jenner : 450 millions de followers

C’est la première influenceuse du classement. Star de la télé-réalité, mais aussi femme d’affaires, l’Américaine de 25 ans a été élue plus jeune milliardaire de l’Histoire en 2020.

we are LIVE with my Wizard of Oz collection! the PR box sold out and my color changing lip tint is selling FAST! https://t.co/bDaioh0UAV pic.twitter.com/MBCX22EJ32 — Kylie Jenner (@KylieJenner) November 10, 2022

Kim Kardashian : 450 millions de followers

Derrière sa petite sœur Kylie, l’influenceuse américaine a été l’une des premières personnalités célèbres grâce aux réseaux sociaux. Elle aussi star de la télé-réalité, elle se place toutefois derrière sa petite sœur Kylie Jenner.

Dwayne Johnson : 435 millions de followers

Surnommé «The Rock», l’acteur et catcheur américain rassemble une grande communauté notamment autour de ses entraînements musclés.

Taylor Swift : 408 millions de followers

Avec onze Grammy Awards à son actif, la chanteuse américaine est passée de princesse de la country à reine de la pop, mais fait bien souvent l’objet de vives critiques et polémiques.

Anti hero but make it acoustic





Now at https://t.co/WdrCmvMfo8 pic.twitter.com/UgRTbfj0LN — Taylor Swift (@taylorswift13) November 11, 2022

Katy Perry : 395 millions de followers

Alors qu’elle a récemment déclaré vouloir être une «pop star grand-mère», la chanteuse américaine de 38 ans se classe derrière son amie devenue rivale.

Ariana Grande : 391 millions de followers

Primée pour ses talents dès son plus jeune âge, l’actrice et musicienne américaine a su créer une véritable communauté sur les réseaux sociaux surnommée les «Arianators».