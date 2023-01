iPhone : voici 3 gestes simples pour protéger vos données

Ce samedi 28 janvier marque la Journée européenne de la protection des données. Un temps qui permet de sensibiliser les internautes et les mobinautes aux bons réflexes afin de protéger leur vie privée. Voici trois gestes simples et faciles d'accès pour les iPhone compatibles avec iOS 16.

La confidentialité est revenue depuis quelques années au centre des préoccupations des citoyens et la Journée européenne de la protection des données, qui se tient ce samedi 28 janvier, s'affiche comme l'occasion de sensibiliser sur la question. Dès aujourd'hui et tout au long de la semaine prochaine sont organisées dans les Apple Store des sessions gratuites ouvertes aux possesseurs d'iPhone. Des cours accessibles à cette adresse permettent aux utilisateurs de découvrir une série d'astuces afin de préserver leur confidentialité.

Protéger sa confidentialité dans Mail

Nombreux sont les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac à réunir leurs adresses e-mail et la réception de leurs courriels au sein de l'application Mail. Mais il existe une option intéressante accessible dans les réglages qui permet de rendre plus difficile le traçage par les expéditeurs. En effet, «les e-mails que vous recevez peuvent contenir du contenu distant permettant à l'expéditeur de prendre connaissance d'informations vous concernant», explique Apple. Il est ainsi possible pour certaines entreprises de savoir à quel instant vous ouvrez leur courriel, si vous les ouvrez plusieurs fois pour les lire, si vous les transférez. De même, elles peuvent connaître votre position voire récupérer votre adresse IP. Des détails qui entrent en ligne de compte généralement lorsqu'il s'agit d'établir un profil en vue d'un ciblage publicitaire.

Il est toutefois possible de contrôler cela en entrant dans les «Réglages» de votre iPhone, puis de sélectionner l'application «Mail» et enfin de choisir «Protection de la confidentialité». Il est à noter que la fonction «masquer votre adresse IP» est activée par défaut, mais si vous souhaitez une meilleure protection, activez le bouton «protéger votre activité dans Mail». Un bon moyen d'éviter le traçage.

Interrompre rapidement le partage d'informations

Plusieurs personnes peuvent partager des données entre elles et lier des comptes familiaux ou entre amis pour utiliser des services Apple, mais des situations comme des violences domestiques ou conjugales ou encore une séparation ou un déménagement peuvent nécessiter de couper le partage d'informations rapidement. Sous iOS 16, l'iPhone intègre une fonction appelée «Contrôle de sécurité». Celle-ci est encore méconnue, mais permet de stopper en un seul geste ce partage. Il convient ici d'ouvrir «Réglages», de sélectionner «Confidentialité et sécurité» puis «Contrôle de sécurité». Il est alors possible d'opérer une «réinitialisation d'urgence» pour tout restreindre ou bien «gérer les partages et les accès» afin d'affiner les apps et services que vous souhaitez garder confidentiels ou non.

Gérer les apps qui demandent à vous suivre

Depuis iOS 14, mais aussi sous iOS 15 et 16, Apple permet de s'intéresser à la transparence du suivi par les applications. Toute application présente sur l'AppStore y est soumise et lorsque vous en téléchargez une et que vous l'activez, il est généralement demandé dans une fenêtre si vous autorisez l'application à suivre ou non votre activité ou encore à l'autoriser à utiliser votre position ou même à accéder à votre appareil photo.

Mais il est aussi possible de gérer ces paramètres ou de les vérifier via une section spécifique dans «Réglages». Là encore, rendez-vous dans «Confidentialité et sécurité», puis tout en haut de cette section «Suivi». Il est alors possible d'activer ou de désactiver le suivi des apps.