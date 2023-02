Apple HomePod (2023) : le retour de cette enceinte se fait-il sans fausse note ?

2023 marque le retour des HomePod dans les rayons Apple. Des enceintes intelligentes que la marque avait pourtant décidé de ne plus commercialiser depuis 2021, alors que les versions Mini cartonnent. Mais ce retour est surtout l'occasion de constater quelques évolutions. Cela suffit-il à justifier son prix de 349 euros ?

Lancés en 2018 en France, les premiers HomePod marquaient alors l'entrée d'Apple dans le marché des enceintes intelligentes. Un produit très remarqué qui rassemblait des technologies intéressantes, un son immersif et la présence de Siri pour piloter les objets connectés du foyer. Mais voilà qu'en 2021, Apple avait choisi de retirer ce produit des boutiques, tandis que les enceintes HomePod Mini (plus compactes et abordables) étaient les stars des Apple Stores. Ce vendredi 3 février marque donc le retour de ces modèles plus grands mais au format contenu.

Car si le HomePod de 2e génération est certes très semblable au modèle de 2018, Apple s'est attelé à offrir de menus changements qui doivent être plus flatteurs pour nos oreilles. Nous avons pu tester ces derniers jours deux nouveaux HomePod, pour découvrir le multiroom mais aussi leur appairage en stéréo.

Une bonne nouvelle pour les possesseurs des premiers HomePod

Comptez un budget de 349 euros pour vous procurer une nouvelle enceinte et donc le double pour obtenir la configuration que nous avons pour notre test. Mais la bonne nouvelle pour les propriétaires des premiers HomePod et même de HomePod Mini, c'est que ce HomePod de 2e génération est entièrement compatible avec ces modèles pour fonctionner en multiroom. En revanche n'espérez pas appairer un HomePod de 2017 avec un de 2023 pour former un rendu stéréo.

Car Apple a revu sa copie mais y a aussi implanté de nouvelles technologies qui impliquent que les deux enceintes ne sonnent pas tout à fait pareil, on le verra plus tard.

Une installation toujours aussi enfantine

Quasiment identiques à leurs aînés, les HomePod de 2023 sont toutefois légèrement plus petits et plus légers : 168 mm, contre 172 mm pour l'ancien ; 2,3 kg contre 2,5 kg.

On retrouve également une belle surface tactile, où un écran affiche des variations de couleurs qui réagissent aux propos de Siri, comme pour donner une forme de présence à cet assistant vocal.

On apprécie là-encore, comme sur les autres HomePod, une installation d'une simplicité enfantine qui se réalise simplement en approchant son iPhone, sous iOS 16.3. Le tour est joué en quelques secondes pour profiter de sa musique. Et ici les abonnés à Apple Music peuvent demander directement à Siri de jouer les morceaux et playlists en piochant parmi plus de 100 millions de titres. Il est également toujours possible de faire basculer directement les titres depuis votre iPhone, votre iPad ou votre Mac avec l'appli Musique. Mais on apprécie aussi une plus grande compatibilité avec d'autres services de streaming audio comme Spotify, Deezer ou encore Tidal et Qobuz. Un bon point.

Une spatialisation mieux travaillée

Enfin, toujours côté usage, les enceintes sont compatibles avec l'Apple TV mais aussi avec les téléviseurs compatibles avec AirPlay 2 pour s'offrir un home cinéma intéressant. D'autant que la première innovation de ces nouveaux HomePod porte sur la spatialisation du son et une compatibilité avec les formats Dolby Atmos. Et à l'essai - avec une Apple TV sur un film Disney+ diffusé avec ce format audio - le son 3D s'avère impressionnant, même dans un petit salon. Le tout n'a guère besoin d'un caisson de basse. Une configuration intéressante pour les amateurs de cinéma.

Nous avons d'ailleurs pu les comparer avec deux anciens HomePod. Il en résulte que pour le même film, l'immersion joue en faveur des nouveaux modèles dont le travail autour de la spatialisation a été amélioré. Un point intéressant mais attention il faut pouvoir se connecter en eARC pour profiter du Dolby Atmos.

Une acoustique revue

Mais alors que se cache-t-il sous le tissu qui entoure le cylindre des HomePod 2 ? Curieusement, Apple livre un produit qui ne possède plus autant d'électronique. On passe en effet de sept à cinq twitters disposés à 360°. Autre détail, les micros passent quant à eux de six à quatre. Un choix étonnant qui pourrait faire penser à une réduction des capacités acoustiques par rapport au premier HomePod. En réalité, Apple a retravaillé l'homogénéité de son enceinte, d'autant que comme son aînée elle adapte automatiquement le rendu à son environnement. Le nouvel HomePod produit un son moins basseux et plus équilibré à notre sens. Mais comme d'habitude dans ce domaine tout est une question de subjectivité.

Des regrets à formuler

Alors quid des défauts de cette enceinte ? Il y en a tout de même plusieurs que l'on peut noter. La première est sa compatibilité qui exclut directement les iPhone antérieurs aux iPhone SE2 et 8, tandis que les modèles d'iPad antérieurs aux iPad 5, iPad Air 3 ou iPad mini 5 sont aussi bannis. Toutefois leurs propriétaires commencent à se faire rares, il faut le noter. Cela reste à souligner notamment pour les personnes ayant acheté des HomePod de 2018 qui étaient encore compatibles avec d'anciens modèles. Reste que le passage à iOS 16 (obligatoire) élimine quelques appareils du tableau.

Son prix unitaire de 349 euros (soit 20 euros de plus que l'ancien HomePod) peut aussi réfréner certains acheteurs. D'autant que, depuis cinq ans, d'autres concurrents ont lancé des enceintes d'aussi bonne facture pour des prix inférieurs. On peut citer notamment les Sonos One à 229 euros ou encore l'Amazon Echo Studio à 199 euros.

On peut également regretter qu'Apple n'ait pas décidé de revoir entièrement le design de son HomePod, afin de marquer un changement de génération. Si le look reste élégant et se fond dans presque toutes les décorations intérieures, on aurait aimé un peu d'audace et de changement sur ce point. Mais cela reste une affaire de goût.

Une intégration exemplaire avec Siri

Il n'en reste pas moins que ce HomePod 2 compte parmi les meilleures enceintes connectées du marché. Un travail intéressant a été mené par Apple pour offrir un son plus immersif et flatteur notamment pour offrir une belle présence sonore à des amateurs de musique. Une enceinte, même seule, suffit à délivrer un son impressionnant y compris dans un petit appartement. Ajoutez-y une deuxième, pour ceux qui ont les moyens, et vous obtenez une stéréo exemplaire avec la possibilité d'apprécier un bon home cinéma.

Surtout, Apple propose un Siri plus «intelligent», comprenez qu'il offre ici une meilleure intégration avec tout l'univers des produits connectés dans les foyers. A l'heure où les prises, les ampoules, les thermostats ou encore les volets roulants connectés se démocratisent dans les foyers, l'appareil d'Apple offre une compatibilité impressionnante pour piloter tout ce petit monde au doigt et à la voix. Apple introduit aussi une compatibilité avec le nouveau protocole Matter, un système pensé pour prendre en charge une toute nouvelle génération d'objets connectés et qui devrait se généraliser dans les prochaines années.

HomePod 2023, Apple, 349 euros, disponible en blanc ou noir.