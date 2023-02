Apple rate ses objectifs pour la première fois depuis 2016

C'est une première depuis 2016, Apple vient de publier des résultats trimestriels en baisse sur ses objectifs. La faute à des ventes d'iPhone en baisse de 8 % sur un an. Un constat qui témoigne surtout de la morosité générale qui accompagne le marché de la tech depuis 2022.

Un titre qui perd 2 % de sa valeur à Wall Street, ce n'était pas arrivé depuis longtemps pour Apple, l'une des entreprises les mieux cotées au monde. La faute à un chiffre d'affaires et un bénéfice net trimestriel en baisse sur un an et décevant par rapport aux attentes. La firme de Cupertino a principalement souffert du fléchissement des ventes d'iPhone (- 8 % sur un an).

Les revenus sont ressortis à 117,1 milliards de dollars pour ce trimestre (107 milliards d'euros environ), un chiffre impressionnant mais en baisse de 5,4 % sur un an pour la période allant d'octobre à décembre. Il convient de savoir que cette période correspond au premier trimestre de l'exercice comptable d'Apple qui est décalé, selon un communiqué. Enfin, le bénéfice net a atteint 29,9 milliards de dollars (27 milliards d'euros), en repli de 13%.

Les iPhone 14 Pro impactés

Parmi les facteurs expliquant cette baisse, la société californienne avait déjà souligné, début novembre, des perturbations sur le site de Zhengzhou (Chine), l'une des plus grandes usines de production d'iPhone, en raison de la «flambée de cas de Covid-19». Et ce sont principalement les volumes d'iPhone 14 Pro, assemblés dans cette usine, qui ont été impactés.

Interrogé sur la baisse des ventes, Tim Cook, patron d'Apple, a tenu a précisé que «hors effets de change, elles ressortaient quasiment stables», puisque le niveau élevé du dollar l'an passé a pénalisé la plupart des compagnies américaines pour leurs exportations.

«Nous pensons que les ventes d'iPhone auraient progressé au dernier trimestre sans la pénurie d'offre», a déclaré Tim Cook , tout en reconnaissant un «environnement macroéconomique difficile, auquel Apple n'est pas immunisé».

Parallèlement, les ventes d'ordinateurs Mac ont lourdement été affectées, avec une baisse de 28 %. Toutefois, les iPad sont revenus en force avec un bond de + 29 %.

Globalement, les résultats sont en baisse pour la première fois depuis 2016. «Bien que ces résultats ne plairont pas aux investisseurs, c'est la première fois qu'Apple rate ses bénéfices depuis de nombreuses années. Alors qu'Apple est généralement une puissance capable d'éviter la plupart des défis qui lui sont lancés, elle n'a pas été en mesure d'échapper à l'environnement difficile actuel qui fait souffrir la plupart de ses compatriotes technologiques. Mais avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs, soit environ un quart de la population mondiale, Apple devrait rebondir en un clin d'œil», explique Josh Gilbert, analyste chez eToro, société israélienne spécialiste des marchés.