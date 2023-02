Bard : le moteur de recherche de Google va intégrer une IA

Google a annoncé le lancement, en phase de test, de son propre robot conversationnel, baptisé Bard, quelques mois après l'arrivée de ChatGPT, le logiciel de la startup américaine OpenAI.

Google a dévoilé mercredi une série de fonctionnalités enrichies par l'intelligence artificielle et annoncé avoir lancé des tests pour l'intégrer à son moteur de recherche, en pleine bataille contre son rival Microsoft dans ce domaine-clé. Parmi ces nouveautés, on retrouve Bard, le robot conversationnel, censé concurrencer ChatGPT.

Google n'a cependant pas donné de précision sur la manière dont sa propre Intelligence artificielle conversationnelle serait intégrée à son moteur.

«Nous avons encore besoin de tests massifs», a reconnu Prabhakar Raghavan, vice-président senior chargé notamment du moteur de recherche.

pas de réponses 100% justes

Il a été annoncé que l'IA ne donnerait pas «une seule bonne réponse», mais aussi que cela ne découragerait pas les internautes d'aller sur d'autres sites.

Les analystes craignent un appauvrissement de la quantité d'informations mais aussi une baisse des revenus publicitaires de tous les sites web.

Google n'a pas non plus précisé si son IA indiquerait les sources de ses réponses et a reconnu que la technologie actuelle des IA ne garantissait pas des réponses 100% justes.

Le groupe a assuré ne pas avoir cédé à la pression de Microsoft et au succès mondial de ChatGPT pour accélérer ses annonces.