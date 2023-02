Métavers : Meta et Simplon lancent des formations professionnelles en France

Le futur du métavers se prépare dès aujourd'hui. Un secteur pourvoyeur de métiers à venir et qui fait aujourd'hui l'objet de formation professionnelles en France, proposées par Meta et Simplon.

Alors que les grandes marques se positionnent sur le métavers, le besoin de créer des emplois liés à ce nouveau média commence à germer. Marseille, Nice, Montreuil, Aulnay-sous-Bois et bientôt Lyon, cinq villes françaises comptent parmi les premières à proposer des formations professionnelles pour devenir «développeur spécialisé en technologies immersives (réalité virtuelle, augmentée et mixte) et métavers». Un métier émergent mais prometteur, tant les besoins dans la création d'applications liées aux mondes vituels devraient prendre de l'ampleur dans les prochaines années.

Proposée par l'école Simplon et chapeautée par le groupe Meta, dont le patron Mark Zuckerberg nourrit de grandes ambitions dans ce domaine, cette formation s'adresse à tous, sans niveau de diplôme pré-requis et se veut gratuite pour les apprenants. Cette «académie du métavers» entend surtout poser les jalons d'une formation reconnue en la matière.

Il s'agit d'«une nouvelle étape pour anticiper l’accélération des usages et former les futurs bâtisseurs du métavers. Nous souhaitons participer à la création d’un métavers collectif et inclusif, en créant des emplois durables pour l’ensemble de l’écosystème numérique ainsi qu’une offre de formation de qualité en local», a ainsi expliqué Laurent Solly, vice-président Europe du sud de Meta, lors de l'inauguration de cette formation à Montreuil, ce mercredi 15 février.

Concrètement, Simplon et Meta comptent proposer une formation centrée sur la pratique plutôt que la théorie. Si chaque formation compte une vingtaine d'apprenants en moyenne, ceux-ci vont préalablement recevoir une formation intensive de trois à quatre mois pour une mise à niveau autour des technologies, avant d'être envoyés pour 15 à 16 mois en alternance auprès d'entreprises partenaires.

Un secteur qui a besoin de diversité

Les cinq écoles concernées mettent en avant la possibilité offerte «aux personnes éloignées de l’emploi et en reconversion de bénéficier de nouvelles opportunités professionnelles, et d’ouvrir le monde des professionnels du métavers aux femmes et à des profils atypiques ou issus de la diversité», souligne Véronique Saubot, directrice générale de Simplon.

Ces dernières années, cette société spécialisée dans la formation aux métiers du numérique a noué de nombreux partenariats avec les acteurs de la tech. On note ainsi des formations, avec Apple, aux métiers liées à la création d'applications sous iOS, ou encore avec Microsoft pour les métiers liés à l'intelligence artificielle.