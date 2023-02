Twitter : comment masquer des hashtags et mots-clés spécifiques

Twitter a popularisé le mot hashtag, mais si ce système de mot-clé est au centre des usages du réseau social, celui-ci peut aussi devenir un fardeau pour ses utilisateurs. Car les hashtags que vous consultez régulièrement sont enregistrés dans l'algorithme qui va vous suggérer du contenu en rapport avec eux. Problème, votre fil Twitter peut rapidement être pollué par les mêmes sujets. Voici comment les masquer et épurer votre fil d'actualités.

Envie de ne plus vous faire spoiler la dernière série à la mode ? De ne plus être exposé à un sujet spécifique ? Voire même à des mots blessants en cas de harcèlement sur Twitter ? Peu de gens le savent, mais il est possible d'épurer son fil d'actualités, parfois pollué par de nombreux sujets qu'on préféreraient voir disparaître. Une méthode simple est proposée dans les paramètres de l'application.

Pour masquer un hashtag spéficique, rendez-vous dans l'onglet «Plus» (voir photo ci-dessous), icône qui se trouve sous l'onglet profil.

Ici, sélectionnez «paramètres et support», puis «paramètres et confidentialité». Une page va s'ouvrir alors et vous pouvez sélectionner «Masquer et bloquer». Choisissez ensuite «Mots masqués».

Dès lors, vous pouvez cliquez sur l'icône «+» pour ajouter les mots que vous souhaitez bloquer ou mettre en sourdine sur votre fil d'acutalités. Dans ce cas par exemple vous pouvez mettre «spoil», «spoiler» et/ou le nom d'une série dont vous ne voulez pas voir de contenu notamment, ou bien spécifier certains sujets que vous ne voulez absolument pas voir apparaître.

Il suffit de valider ensuite cette liste qui peut être mise à jour autant de fois que vous le souhaitez. Dès lors, toutes les publications contenant les hastags liés aux mots spécifiés seront exclues. Il est également possible de retirer les mots masqués pour les rétablir.

Parallèlement, vous pouvez aussi vous rendre dans l'espace «Contenu que vous voyez». Dans ce cadre, il est intéressant de faire le «ménage» sur Twitter. Une fenêtre (voir photo ci-dessous) va vous y aider de manière intéressante puisque vous pourrez y voir tous les sujets que vous avez l'habitude de suivre. Il suffit alors de les retirer pour que l'algorithme arrête de vous les suggérer en priorité. Idem pour les intérêts que l'algorithme a identifié pour votre profil. Un point important pour y voir plus clair, si vous le souhaitez.