Meta annonce le lancement d'un abonnement payant pour authentifier son compte

Le groupe Meta a annoncé, ce dimanche, la mise en place de «Meta Verified», un abonnement payant semblable à «Twitter Blue» et doté de plusieurs avantages.

Après Twitter, c’est au tour de Meta d’annoncer un abonnement payant pour certains de ses utilisateurs. La société mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram a annoncé ce dimanche le lancement d’un abonnement payant, nommé «Meta Verified».

Une formule déployée en Australie et EN Nouvelle-Zélande

Pour un montant de 11.99 dollars par mois pour le web, ou 14.99 dollars pour les utilisateurs d’iOS ou d’Android, il sera possible d’authentifier son compte sur les différentes plateformes du groupe Meta.

La formule, qui sera d'abord déployée en Australie et en Nouvelle-Zélande cette semaine, ressemble à celle mise en place par Elon Musk sur Twitter, avec des services de vérification de l'identité et des avantages comme un «accès direct au service client».

«L'idée est d'améliorer l'authenticité et la sécurité sur nos services», a précisé Mark Zuckerberg dans un message diffusé sur sa chaîne Instagram et sur son compte Facebook.

Pour bénéficier du symbole bleu de vérification, d’une plus grande visibilité et de contenu exclusif pour les Stories et les Reels, les utilisateurs majeurs devront posséder un compte et fournir une pièce d’identité avec les noms correspondants à leur compte Facebook ou Instagram.

L’annonce de Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook et dirigeant du groupe Meta, intervient dans une période de creux pour le groupe, avec l’échec financier du Metaverse : près de 14 milliards de dollars auraient été perdus dans ce projet de monde virtuel en 2022. Une manœuvre qui pourrait, si elle fonctionne, remplir de nouveau les caisses de Meta.